طريقة عمل اللحمة المشوية، لحفلات باربيكيو مميزة فى العيد

الأحد 08/يونيو/2025 - 11:00 م 6/8/2025 11:00:35 PM

طريقة عمل اللحمة المشوية، اللحمة المشوية من أشهى وأطيب المشويات التى لها عشاق كثيرون وهى تعتبر من الأكلات الفاخرة التى تباع بأسعار خيالية فى وقتنا الحاضر.

وطريقة عمل اللحمة المشوية، سهلة وفى عيد الأضحى المبارك تكثر اللحوم لذبح الأضاحي وشراء اللحوم، وتتجمع العائلات والأصدقاء على حفلات الباربيكيو لتناول اللحمة المشوية.

وتقدم الشيف نورهان القاضي، طريقة عمل اللحمة المشوية فى البيت.

مكونات عمل اللحمة المشوية:-

1 كيلو لحمة (يفضل من الريش أو الكتف أو الفخذ وتقطع شرائح متوسطة)

1 بصلة كبيرة مبشورة

3 ملاعق كبيرة زيت زيتون أو زيت نباتي

3 فصوص ثوم مهروس

ملعقة صغيرة بابريكا

نصف ملعقة صغيرة كركم (اختياري)

ملعقة صغيرة بهارات لحمة

ملعقة صغيرة فلفل أسود

ملح حسب الرغبة

عصير ليمونة واحدة أو 2 ملعقة خل

رشة قرفة (اختياري)

فلفل ألوان أو طماطم أو بصل (للتقديم أو التزيين)

طريقة عمل اللحمة المشوية:-

في وعاء كبير، اخلطى جميع المكونات معا (البصل، الثوم، الزيت، التوابل، الليمون أو الخل).

أضيفي شرائح اللحم وقلبي جيدا حتى تتغلف بالتتبيلة.

غطى الوعاء وضعه في الثلاجة لمدة لا تقل عن ساعتين (ويفضل لليلة كاملة حتى تتشرب اللحمة النكهة).

سخنى الفحم جيدا، واشوي شرائح اللحمة على نار متوسطة مع تقليبها من حين لآخر حتى تنضج وتكتسب لون ذهبي.

وفى حالة عملها فى الفرن، سخنى الفرن على حرارة 200 درجة مئوية، وضعى شرائح اللحمة في صينية فرن مغطاة بورق فويل، واتركيها لمدة 30–40 دقيقة، ثم اكشفى عنها لتتحمر.

ولو تم طهيها على الشواية الكهربائية أو الجريل، سخنى الشواية جيدا، وادهنيها بقليل من الزيت، ثم اشوي اللحمة حتى تنضج وتأخذ علامات الشواء.

قدمى اللحمة المشوية مع الأرز البسمتي أو البطاطس المشوية أو الخبز البلدي.

يمكن إضافة طماطم مشوية، بصل مشوي، أو فلفل ألوان مشوي بجانبها.

لا تنسى السلطة الخضراء أو سلطة الزبادي لإكمال الطبق.

ملحوظة كلما كانت شرائح اللحم أرق، كلما نضجت بسرعة.

يمكن إضافة القليل من الزبادي للتتبيلة لتطرية اللحم.

عدم الإفراط في تقليب اللحمة أثناء الشوي للحفاظ على العصارة داخلها.

طريقة عمل اللحمة المشوية

فوائد اللحوم الحمراء للصحة

من فوائد اللحوم الحمراء للصحة:

البروتين هو حجر الأساس لبناء العضلات والأنسجة وإصلاحها، وتحتوي اللحوم الحمراء على جميع الأحماض الأمينية الأساسية، ما يجعلها مصدر كامل للبروتين، وهذا مهم للنمو، خاصة عند الأطفال والمراهقين، كما أنه يدعم بناء العضلات والحفاظ عليها لدى البالغين.

الحديد الموجود في اللحوم الحمراء هو من نوع "الهيمي"، والذي يمتص في الجسم بكفاءة أعلى مقارنة بالحديد غير الهيمي الموجود في المصادر النباتية، والحديد ضروري لتكوين الهيموجلوبين في الدم، الذي ينقل الأكسجين إلى خلايا الجسم، لذلك، فإن تناول اللحوم الحمراء قد يساعد في الوقاية من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

فيتامين B12 يوجد حصريا في المنتجات الحيوانية، واللحوم الحمراء من أغنى مصادره، وهذا الفيتامين أساسي لصحة الجهاز العصبي، وتكوين خلايا الدم الحمراء، وإنتاج الحمض النووي، ونقص هذا الفيتامين قد يؤدي إلى الإرهاق، وفقر الدم، وحتى مشاكل عصبية.

الزنك ضروري لوظائف المناعة، والتئام الجروح، وانقسام الخلايا، واللحوم الحمراء تمد الجسم بنسبة كبيرة من الاحتياج اليومي للزنك، كما تحتوي أيضا على السيلينيوم، وهو معدن مضاد للأكسدة يساعد في حماية الجسم من التلف الخلوي، ويدعم وظائف الغدة الدرقية.

بفضل محتواها العالي من البروتين، فإن اللحوم الحمراء تساهم في زيادة الإحساس بالشبع وتقليل الشهية، مما قد يساعد في التحكم في الوزن، وبالتالي وجبة تحتوي على كمية مناسبة من اللحوم الحمراء يمكن أن تساعد في تقليل الرغبة في تناول وجبات خفيفة بين الوجبات.

اللحوم الحمراء غنية بالكرياتين، وهو مركب يساعد على إنتاج الطاقة في العضلات، ويستخدم بشكل واسع في مكملات الرياضيين لتحسين الأداء البدني، خاصة في التمارين عالية الشدة، كما تحتوي على الكارنيتين، الذي يعزز من عملية حرق الدهون داخل الخلايا.

بفضل محتواها من فيتامين B12، الحديد، والزنك، تساهم اللحوم الحمراء في تعزيز وظائف الدماغ، وتحسين التركيز والذاكرة، ونقص هذه العناصر قد يؤدي إلى مشاكل عقلية ونفسية، خاصة عند كبار السن.

عند اختيار أنواع اللحوم قليلة الدهن (مثل لحم البقر الخالي من الدهون أو لحم الغنم الصغير)، فإنها توفر كمية معتدلة من الدهون الصحية، بما في ذلك الدهون المشبعة الضرورية لإنتاج بعض الهرمونات ودعم صحة القلب إذا تم تناولها باعتدال.

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