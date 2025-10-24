شاب سوداني يُنهي حياة شقيقه طعنا أمام مسكنه في الهرم

شهدت منطقة الهرم بمحافظة الجيزة جريمة مأساوية، بعدما أقدم شاب يحمل الجنسية السودانية على إنهاء حياة شقيقه طعنًا بسلاح أبيض أمام منزله، قبل أن يتم نقل الجثمان إلى مشرحة المستشفى تحت تصرّف الجهات المختصة.

تفاصيل الواقعة

تعود البداية إلى بلاغ تلقته غرفة عمليات النجدة من نقطة شرطة أحد المستشفيات، يفيد بوصول جثة شاب سوداني مصاب بعدة طعنات نافذة أدت إلى وفاته في الحال.



وعلى الفور انتقلت قوات الأمن والنيابة العامة إلى مكان الحادث بمنطقة الهرم، حيث تبيّن من الفحص والتحريات الأولية أن المجني عليه لقي مقتله على يد شقيقه إثر مشادة كلامية تطوّرت إلى مشاجرة انتهت بجريمة القتل.

وتم نقل الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرّف النيابة العامة، التي أمرت ببدء التحقيقات العاجلة لكشف ملابسات الحادث ودوافع الجريمة.

التحقيقات مستمرة

تحرر محضر بالواقعة، وتُجري الأجهزة الأمنية تحقيقات موسّعة مع المتهم للوقوف على أسباب ارتكابه للجريمة، فيما تُواصل النيابة العامة استكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

