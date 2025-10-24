الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

رفض استئناف برشلونة الثاني بشأن فليك قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد

فليك
فليك

 كشفت تقارير صحفية أن لجنة الاستئناف الإسبانية حسمت موقفها من استئناف جديد تم تقديمه من جانب برشلونة للسماح لهانز فليك بقيادة الفريق من على مقاعد البدلاء يوم الأحد في ملعب سانتياجو برنابيو أمام ريال مدريد في الدوري الإسباني.

 

وكان برشلونة قدم طعنًا إلى لجنة الاستئناف لإلغاء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة والمفروضة على المدرب الألماني من جانب لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وقد تم رفضه.

 

 

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فقد رفضت اللجنة استئناف نادي برشلونة الثاني، بعد أن تعرض هانز فليك للطرد في المباراة الماضية أمام جيرونا في ملعب مونتجويك حيث اعترض على أحد قرارات الحكم، كما أشار جيل مانزانو في تقرير المباراة.

 

ورأت لجنة الاستئناف أنه لا يوجد ما يبرر إزالة هذه العقوبة على مدرب برشلونة بسبب ما قام به أمام جيرونا في الدوري الاسباني.

وجاء في تقرير لجنة الاستئناف: "تم الاتفاق على رفض الاستئناف المقدم من برشلونة مؤكدًا الاتفاق المتنازع عليه الوارد في القرار الصادر عن لجنة الانضباط في الاتحاد الاسباني بتاريخ 20 أكتوبر".

ويبدو أن الخيار الوحيد أمام برشلونة هو طلب حكم أولي من محكمة التحكيم الرياضية "CAS" مما يسمح للمدرب فليك بإدارة المباراة من أرض الملعب.


وكان هانز فليك قد قاد برشلونة لتسجيل 16 هدفًا واستقبل أربع أهداف، وحقق أربع انتصارات ولم يخسر في أي مباراة، وسيتولى مساعده سوروج مسؤولية تدريب برشلونة في مباراة ريال مدريد، وسيتواجد الألماني في مقصورة ملعب البرنابيو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

برشلونة فليك الدوري الإسباني نادي برشلونة جيرونا محكمة التحكيم الرياضية ريال مدريد

مواد متعلقة

برشلونة يتلقى ضربة قوية قبل الكلاسيكو ضد ريال مدريد

فليك يعلن تشكيل برشلونة ضد جيرونا في الدوري الإسباني

الأكثر قراءة

تؤدي إلى انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

كرتونة الأبيض تواصل الانخفاض، أسعار البيض اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

بركلتي جزاء، نوتنجهام فورست يفوز على بورتو في الدوري الأوروبي (صور)

روما الإيطالي يسقط أمام فيكتوريا بلزن 2-1 في الدوري الأوروبي

هل تجاوز بيراميدز الأهلي والزمالك؟ يورتشيتش يفجر مفاجأة بتصريح مثير (فيديو)

الفنان حاتم صلاح يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني (صور)

بينهم نجل شقيقها، إحالة أوراق 4 متهمين بقتل مسنة منية النصر للمفتي

جنايات المنصورة تحيل أوراق المتهم بقتل شهيد لقمة العيش للمفتي

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك مساء اليوم

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الليرة السورية

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

مواقيت الصلاة، موعد أذان الفجر اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

تفسير رؤية الحمار في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

موعد الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

المزيد
الجريدة الرسمية