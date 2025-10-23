الخميس 23 أكتوبر 2025
محافظات

القائمة النهائية لمرشحي دائرتي الوادي الجديد عن النظام الفردي تضم 28 اسما

أرشيفية، ڤيتو
أرشيفية، ڤيتو

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، القائمة النهائية لأسماء المرشحين علي النظام الفردي برموزهم الانتخابية عن الدوائر الانتخابية بمحافظة الوادي الجديد لـ انتخابات مجلس النواب 2025، عقب انتهاء فترة تلقي الطعون والفصل فيها، استعدادًا لإجراء الانتخابات أوائل شهر نوفمبر المقبل.

بداية فترة الدعاية الانتخابية
ومن المقرر أن تُجرى الدعاية الانتخابية وفقًا للجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، وشددت الهيئة على ضرورة التزام جميع المرشحين بالضوابط المنظمة للعملية الانتخابية، وعدم استخدام الشعارات الدينية أو الرموز التي تثير الكراهية أو التمييز أثناء الدعاية، وتضم الكشوف النهائية أسماء المرشحين الذين استوفوا الشروط القانونية والدستورية للترشح، سواء على النظام الفردي أو القوائم الحزبية، في الدوائر الانتخابية المختلفة على مستوى المحافظة.
استعدادات المحافظة لإجراء انتخابات مجلس النواب

ومن جانبه شدّد اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، على التأكد من جاهزية اللجان الانتخابية وتوفير الاحتياجات اللوجيستية اللازمة للعملية الانتخابية، والوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

جاء ذلك عقب اجتماع مجلس المحافظين وترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، لتنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء، وذلك بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، ة سيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وعدد من القيادات التنفيذية المعنية.

الجريدة الرسمية