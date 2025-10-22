5 قرارات خلال اجتماع صندوق استصلاح الأراضي بالوادي الجديد

ترأس اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اجتماع مجلس إدارة صندوق استصلاح الأراضي، بحضور حنان مجدي نائب المحافظ، وسيد محمود سكرتير عام المحافظة، والعقيد إيهاب نافع سكرتير عام المحافظة المساعد، ورؤساء المراكز وأعضاء مجلس الإدارة.

حيث تم عرض الموقف المالي للصندوق، وإجراءات تحصيل المستحقات المالية وجدولة المديونيات المستحقة، وأصدر المحافظ عددًا من التوجيهات جاء أهمها:

المواقفة على جدولة المديونيات المستحقة على المشروعات الزراعية التي تم سحبها لعدم الجدية في السداد وذلك للمساحة المنزرعة، وإعادة طرح المساحات الفضاء بالسعر الحالي للفدان.

🔷 حصر أراضي النفع العام المطلوبة لإقامة مشروعات خدمية بالمراكز، لاستبعادها من قرارات التخصيص والطرح للمستثمرين

🔷 مراجعة وتوحيد كروكيات الأراضي بين المراكز ووحدة المتغيرات المكانية؛ لتلافي وجود تداخل أو ازدواجية في التخصيص.

🔷 إعداد تقرير عن الموقف التنفيذي لتحصيل مستحقات الدولة بالقرى موقف السحب للمشروعات غير الجادة

🔷 استبعاد المخالفين لشروط الزراعة بمبادرة النخيل من المزايا المطروحة، والتعامل معهم وفقًا لشروط المشروعات الزراعية الأخرى.

