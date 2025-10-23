ننشر برامج الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية بمراكز الوادي الجديد

تبدأ مديرية الطب البيطري بمحافظة الوادي الجديد، السبت المقبل، فعاليات الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد مرضي الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، بجميع مراكز وقرى المحافظة، برعاية معالي الوزير اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادي الجديد.

وأكد الدكتور عصام محمد كومي مدير عام الطب البيطري بالوادي الجديد، لجريدة «ڤيتو»، اليوم الخميس، أن المديرية أعدت خطة متكاملة لتنفيذ الحملة بنجاح، تتضمن تشكيل فرق بيطرية متنقلة مجهزة بكافة الأدوات والمستلزمات، لتغطية جميع القرى والعزب والمناطق النائية، بما يضمن وصول التحصينات إلى كل حيوان داخل نطاق المحافظة. كما أكد أن التحصين يتم تحت إشراف طبي دقيق لضمان فعاليته وسلامة الحيوانات.

وأوضح الدكتور عصام محمد كومي أن هذه الحملة تأتي في إطار خطة الدولة لحماية الثروة الحيوانية من الأمراض الوبائية التي تهدد الإنتاج الحيواني، وضمن جهود وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتعزيز الأمن الغذائي والحفاظ على استقرار الإنتاج المحلي من اللحوم والألبان. وتشمل الحملة تحصين الأبقار والجاموس والأغنام والماعز بلقاحات معتمدة تضمن وقايتها من الأمراض الخطيرة، مع الالتزام الكامل بالإجراءات البيطرية والوقائية.

ودعا “كومي” جميع حائزي ومربي الثروة الحيوانية إلى سرعة التوجه إلى لجان التحصين وتقديم حيواناتهم للفرق البيطرية، والتعاون الكامل مع الأطباء والفنيين لضمان نجاح الحملة وتحقيق أهدافها في حماية القطيع الحيواني.

وشدد على أن الالتزام بالتحصينات الوقائية يمثل حجر الأساس للحفاظ على الصحة الحيوانية ومنع انتشار الأمراض، مشيرًا إلى أن حماية الحيوان تعني حماية الإنسان والمجتمع بأكمله.

وأكد أن مديرية الطب البيطري بالوادي الجديد، مستمرة في جهودها التوعوية والإرشادية لتعزيز الوعي بأهمية التحصين والتأمين على الماشية كإجراء ضروري لتقليل الخسائر الاقتصادية وحماية استثمارات المربين.

