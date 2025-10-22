الخميس والجمعة، انطلاق قافلة المسرح المتنقل للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر بالفرافرة

ينظم فرع ثقافة الوادى الجديد، غدًا الخميس، ولمدة يومي ٢٣، ٢٤ أكتوبر، قافلة المسرح المتنقل بمركز الفرافرة، للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر والعيد القومي للمحافظة، والتى تقام بمركز شباب الفرافرة، ضمن برامج وزارة الثقافة الهادفة لنشر الوعي وإتاحة الخدمات الثقافية للمناطق والقرى الأكثر احتياجا.

وأكدت ابتسام عبد المريد مدير عام فرع ثقافة الوادي الجديد، أن القافلة تتضمن عروض فنية لفرقة اسيوط للفنون الشعبية وفرقة تلقائيين الفرافرة، إلى جانب أمسيات شعرية، وورش اشغال يدويه بالخرز وفقرات لاكتشاف المواهب فى الشعر والغناء، بالإضافة إلى منفذ بيع كتب إصدارات الهيئة العامة لقصور الثقافة والتى تقدم بأسعار مخفضة للجمهور.

تأتي هذه الفعالية فى إطار خطة وزارة الثقافة للاحتفال بذكرى انتصارات أكتوبر والعيد القومى لمحافظة الوادي الجديد، وتحت رعاية الدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، وتنظيم الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة اللواء خالد اللبان، باقة من الفعاليات الثقافية والفنية والمقدمة بالمجان للرواد ضمن خطة الإدارة المركزية لإقليم وسط الصعيد الثقافي تحت إشراف جمال عبد الناصر مدير عام الإقليم.

