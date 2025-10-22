السجن 3 سنوات لأحد العاملين بالوادي الجديد في واقعة تزوير رسمية

أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالسجن لمدة ثلاث سنوات على أحد العاملين بمحافظة الوادي الجديد، في واقعة قيامه بتزوير توقيع أحد المسئولين على أوراق رسمية، والتي أحالتها المحافظة للنيابة العامة.

وأكدت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها نشر اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، على عدم التهاون في أي وقائع فساد أو تجاوزات بحق المال العام.

وأهابت محافظة الوادي الجديد، في بيانها بكافة المسئولين بالقطاعات التنفيذية المختلفة بالمحافظة، تحري الدقة وتحمل أمانة المسئولية والمقتضيات الوظيفية على الوجه الأكمل، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أحال في وقت سابق أحد العاملين بديوان عام المحافظة للنيابة العامة، فيما نُسب إليه بواقعة تزوير توقيعات بعض المسئولين بالمحافظة.

وأوضح الزملوط في بيان له، أن النيابة قررت حبس المذكور احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مشددًا على أنه لا تهاون في التصدي لوقائع الفساد وإهدار المال العام وكشف المخالفات التي من شأنها تسهيل الاستيلاء عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.

