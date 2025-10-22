الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

السجن 3 سنوات لأحد العاملين بالوادي الجديد في واقعة تزوير رسمية

حبس، ڤيتو
حبس، ڤيتو

أصدرت محكمة الجنايات حكمها بالسجن لمدة ثلاث سنوات على أحد العاملين بمحافظة الوادي الجديد، في واقعة قيامه بتزوير توقيع أحد المسئولين على أوراق رسمية، والتي أحالتها المحافظة للنيابة العامة.

وأكدت محافظة الوادي الجديد، في بيان رسمي لها نشر اليوم الأربعاء، على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي، على عدم التهاون في أي وقائع فساد أو تجاوزات بحق المال العام.

وأهابت محافظة الوادي الجديد، في بيانها بكافة المسئولين بالقطاعات التنفيذية المختلفة بالمحافظة، تحري الدقة وتحمل أمانة المسئولية والمقتضيات الوظيفية على الوجه الأكمل، بما يحقق صالح الوطن والمواطن.

يذكر أن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، أحال في وقت سابق أحد العاملين بديوان عام المحافظة للنيابة العامة، فيما نُسب إليه بواقعة تزوير توقيعات بعض المسئولين بالمحافظة. 
وأوضح الزملوط في بيان له، أن النيابة قررت حبس المذكور احتياطيًا على ذمة التحقيقات، مشددًا على أنه لا تهاون في التصدي لوقائع الفساد وإهدار المال العام وكشف المخالفات التي من شأنها تسهيل الاستيلاء عليه، وذلك بالتنسيق مع الجهات الرقابية المعنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد الوادى الجديد تزوير توقيع تزوير جنايات ديوان عام المحافظة محافظة الوادى الجديد

الأكثر قراءة

الأهلي يتقدم على الاتحاد السكندري بهدف بن شرقي بعد مرور 30 دقيقة

مقتل عصفور درويش "خط العسيرات" في تبادل إطلاق النار مع الشرطة بسوهاج

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

الصيادلة محذرة من حقن علاج البرد: 99% من الإصابة بنزلات البرد فيروسية (فيديو)

الدوري الممتاز، بن شرقي يسجل هدف الأهلي الأول في شباك الاتحاد السكندري

شاهد، رد فعل ييس توروب بعد هدف بن شرقي في مرمى الاتحاد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سلفني شكرًا، جماهير الأهلي تسخر من الزمالك بسبب الأزمة المالية (فيديو)

خدمات

المزيد

انخفاض البيضاء، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر السكر اليوم الأربعاء في الأسواق المصرية

سعر الجنيه الذهب يواصل التراجع بمنتصف تعاملات اليوم

المزيد

انفوجراف

الوجه الآخر لكرة القدم.. لاعب يتحول إلى عامل بناء بعد اللعب بجوار رونالدو (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في التنمر وأنواعه؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

حكم قراءة أذكار الصباح والمساء في غير وقتها

تفسير رؤية الجبل في المنام وعلاقتها بسماع أخبار سارة

المزيد
الجريدة الرسمية