الهيئة الوطنية للانتخابات تعلن القائمة النهائية لمرشحي الشرقية

أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، في بيان رسمي، القائمة النهائية لمرشحي مجلس النواب بدوائر محافظة الشرقية، وذلك عقب الانتهاء من فحص الطعون واستيفاء المستندات القانونية المطلوبة، لتبدأ بذلك مرحلة الدعاية الانتخابية رسميًا وسط أجواء من الترقب والمنافسة الساخنة بين المرشحين.

الإدارية العليا تعيد مجدي عاشور إلى سباق انتخابات النواب بالشرقية

الإدارية العليا تعيد مجدي عاشور إلى سباق انتخابات النواب بالشرقية

قبلت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة الطعن المقدم من النائب مجدي عاشور، المرشح عن دائرة الزقازيق والقنايات، بعد أن قدّم ما يثبت استقالته من حزب مستقبل وطن وتنازله عن صفته الحزبية، لتعيده رسميًا إلى سباق انتخابات مجلس النواب،كما تم قبول طعن النائب خالد بشر عن الدائرة ذاتها.

محكمة القضاء الإداري بالزقازيق 

وكانت محكمة القضاء الإداري بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار أحمد سماحة، قد أصدرت في وقت سابق حكمًا باستبعاد المرشحين خالد بشر ومجدي عاشور من خوض الانتخابات البرلمانية على المقاعد الفردية عن الدائرة الأولى (الزقازيق – القنايات)، بعد قبول الطعون المقدمة ضدهما، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أبرزها استبعادهما من كشوف المرشحين، وإلزام الجهة الإدارية بالمصروفات.

عشرات الطعون من مختلف المحافظات

وتلقت المحكمة الإدارية العليا عشرات الطعون من مختلف المحافظات للفصل فيها بشأن أحكام القضاء الإداري الخاصة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات باستبعاد عدد من المرشحين من السباق البرلماني، كما رفضت بعض الطعون الأخرى، من بينها الطعن المقدم من المرشح هيثم الحريري.

وتشمل محافظة الشرقية 9 دوائر انتخابية، وتُخصص 21 مقعدًا بنظام الفردي، و21 مقعدًا بنظام القوائم.

ويُعلن عن القائمة النهائية للمرشحين اليوم الخميس، وآخر موعد للتنازل عن الترشح يوم 25 أكتوبر.

