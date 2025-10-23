الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

شعبة المستوردين: انخفاض الدولار يعوّض أثر رفع البنزين والسولار وهذه توصياتنا للتجار

الدولار، فيتو
الدولار، فيتو

طالب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، التجار بعدم استغلال رفع أسعار البنزين والسولار كذريعة لزيادة أسعار السلع، مؤكدًا أن الأسواق تمر بحالة من الركود الواضح، وأي زيادات جديدة في الأسعار قد تُعمّق تباطؤ حركة البيع.

 

وأوضح "بشاي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 50 إلى نحو 47.5 جنيه، يمكن أن يعوّض جزئيًا أثر الزيادة في أسعار الوقود، مشددًا على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لضبط السوق وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

"مش كل زيادة في البنزين تعني زيادة في الأسعار"

 

وقال بشاي نصًا:"مش كل زيادة في البنزين تعني إن الأسعار لازم تزيد، في منتجات بتتأثر فعلًا، لكن في سلع تانية لازم التاجر يحسبها بعقل، خاصة مع انخفاض تكلفة الدولار".

 

وأشار إلى أن بعض التجار – على حد وصفه – "بيسعروا مع الموجة"، أي يرفعون الأسعار بشكل تلقائي مع أي تغيّر اقتصادي دون مراجعة دقيقة لتكاليفهم الحقيقية، محذرًا من أن هذا السلوك يضر بالسوق ويزيد من حالة الاحتقان بين المواطنين.

 

دعم حكومي ورقابي لضبط الأسواق

 

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن الجهات الرقابية قادرة على التدخل لضبط الأسواق عند الحاجة، مشيدًا بتأكيدات الحكومة الأخيرة بأنه لا توجد مبررات قوية لزيادة الأسعار في المرحلة الحالية، لا سيما مع استقرار تكلفة الاستيراد وتوفر الدولار للمستوردين دون قيود تُذكر.

دعوة إلى "تجارة مسئولة"

وشدد بشاي على ضرورة أن يتعامل التجار بـ مسئولية ووعي اقتصادي، وألا يُسهموا في خلق موجات تضخمية غير مبررة، داعيًا إلى تحكيم المنطق في التسعير ومراعاة ظروف المستهلكين في ظل تراجع القوة الشرائية بالسوق المحلي.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

شعبة المستوردين انخفاض الدولار الدولار سعر الدولار البنزين رفع اسعار البنزين سعر صرف الدولار

مواد متعلقة

سعر صرف الدولار في البنك المركزي المصري والبنوك المصرية (آخر تحديث)

ارتفاع أسعار الوقود يضاعف أوجاع الفقراء.. زيادة في أجرة المواصلات.. غلاء في بعض السلع الأساسية للمواطنين.. وقطاعا النقل والزراعة «أبرز المتأثرين»

مدبولي: القمة المصرية الأوروبية تتويج للشراكة الاستراتيجية.. ولا زيادة غير مبررة في الأسعار بعد تحريك الوقود

العاملون بالقطاع الخاص: زيادة الوقود أثرت على كل السلع ونرفض رفع تذاكر المترو

الأكثر قراءة

بالأسماء، قرار جديد لرئيس الوزراء بالاستيلاء على أراض وعقارات لتنفيذ الطريق الدائرى بالإسكندرية

السيسي يصدر قرارا جمهوريا جديدا

بينهم نجل شقيقها، إحالة أوراق 4 متهمين بقتل مسنة منية النصر للمفتي

تؤدي إلى انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

موعد الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

أطباء الأسنان تكشف 4 أسباب لأزمة نقص البنج

الفنان حاتم صلاح يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني (صور)

محمد صلاح يظهر مع مسئول في اتحاد جدة بعد أزمته الأخيرة مع ليفربول

خدمات

المزيد

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

سعر الدولار أمام الليرة السورية في مصرف الدولة المركزي بمنتصف تعاملات اليوم

سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

موعد الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

الإفتاء توضح حكم التصديق بالأرصاد الجوية المتوقعة للطقس

هل يجوز اقتراض المال بفائدة من صديق؟ أمين الفتوى يجيب (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية