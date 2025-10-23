شعبة المستوردين: انخفاض الدولار يعوّض أثر رفع البنزين والسولار وهذه توصياتنا للتجار

طالب المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، التجار بعدم استغلال رفع أسعار البنزين والسولار كذريعة لزيادة أسعار السلع، مؤكدًا أن الأسواق تمر بحالة من الركود الواضح، وأي زيادات جديدة في الأسعار قد تُعمّق تباطؤ حركة البيع.

وأوضح "بشاي" خلال مداخلة هاتفية في برنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أن انخفاض سعر صرف الدولار أمام الجنيه من 50 إلى نحو 47.5 جنيه، يمكن أن يعوّض جزئيًا أثر الزيادة في أسعار الوقود، مشددًا على أن المرحلة الحالية تمثل فرصة لضبط السوق وعدم تحميل المواطن أعباء إضافية.

"مش كل زيادة في البنزين تعني زيادة في الأسعار"

وقال بشاي نصًا:"مش كل زيادة في البنزين تعني إن الأسعار لازم تزيد، في منتجات بتتأثر فعلًا، لكن في سلع تانية لازم التاجر يحسبها بعقل، خاصة مع انخفاض تكلفة الدولار".

وأشار إلى أن بعض التجار – على حد وصفه – "بيسعروا مع الموجة"، أي يرفعون الأسعار بشكل تلقائي مع أي تغيّر اقتصادي دون مراجعة دقيقة لتكاليفهم الحقيقية، محذرًا من أن هذا السلوك يضر بالسوق ويزيد من حالة الاحتقان بين المواطنين.

دعم حكومي ورقابي لضبط الأسواق

وأكد رئيس لجنة التجارة الداخلية أن الجهات الرقابية قادرة على التدخل لضبط الأسواق عند الحاجة، مشيدًا بتأكيدات الحكومة الأخيرة بأنه لا توجد مبررات قوية لزيادة الأسعار في المرحلة الحالية، لا سيما مع استقرار تكلفة الاستيراد وتوفر الدولار للمستوردين دون قيود تُذكر.

دعوة إلى "تجارة مسئولة"

وشدد بشاي على ضرورة أن يتعامل التجار بـ مسئولية ووعي اقتصادي، وألا يُسهموا في خلق موجات تضخمية غير مبررة، داعيًا إلى تحكيم المنطق في التسعير ومراعاة ظروف المستهلكين في ظل تراجع القوة الشرائية بالسوق المحلي.

