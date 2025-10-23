الخميس 23 أكتوبر 2025
رياضة

تشكيل أهلي جدة لمباراة النجمة في الدوري السعودي للمحترفين

أهلي جدة، فيتو
أهلي جدة، فيتو

 أعلن الألماني ماتياس يايسله مدرب أهلي جدة، عن تشكيل فريقه الأساسي لخوض مباراة أمام فريق النجمة، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري السعودي.

 

تشكيل أهلي جدة ضد النجمة

حراسة المرمى: إدوارد ميندي.

خط الدفاع: محمد بكر، ريان حامد، ميريح ديميرال، علي مجرشي.

خط الوسط: فرانك كيسيه، أتانجانا، إينزو ميلوت.

خط الهجوم: صالح أبو الشامات، فراس البريكان، رياض محرز.

ويجلس على دكة بدلاء أهلي جدة في مباراته ضد النجمة: عبدالرحمن الصانبي، عبدالله عبده، محمد عبدالرحمن، زكريا هوساوي، عبدالإله الخيبري، عيد المولد، زياد الجهني، فهد الرشيدي، ماتيوس جونسالفيس، إيفان توني.

 

ترتيب أهلي جدة والنجمة في الدوري السعودي 

ويحتل فريق الأهلي، المركز السابع بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 9 نقاط، بينما يتواجد النجمة بالمركز الأخير دون رصيد بعد مرور 5 جولات من المسابقة.

أهلي جدة النجمة فريق النجمة الدوري السعودي ماتياس يايسله

الجريدة الرسمية