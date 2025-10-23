التنمية المحلية تكشف آلية الإبلاغ عن المتلاعبين في تعريفة المواصلات

أكد الدكتور خالد قاسم، مساعد وزير التنمية المحلية والمتحدث الرسمي باسم الوزارة، أن الوزارة وضعت آليات واضحة لتمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي محاولات لاستغلالهم من قبل سائقي المواصلات العامة عقب تعديل أسعار السولار والبنزين، مشددًا على أن المواطن أصبح شريكًا أساسيًا في الرقابة على تطبيق تعريفة الركوب الرسمية.

وأوضح "قاسم" خلال تصريحات لبرنامج "اقتصاد مصر" على قناة أزهري، أن الوزارة تستقبل الشكاوى مرفقة بصور أو أرقام لوحات المركبات المخالفة، ويتم إحالتها فورًا إلى المحافظات المعنية لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد المخالفين.

وقال:"كل من يحاول التلاعب بالتعريفة أو تقسيم خطوط السير لتحقيق أرباح غير مشروعة، يُحال للتحقيق وتُوقع عليه العقوبات اللازمة."

"ستيكر" الأجرة داخل المركبة لضمان الشفافية

وأشار المتحدث باسم الوزارة إلى أن تعريفة الركوب الرسمية مطبوعة على "ستيكر" واضح داخل المركبة، يتضمن خط السير وقيمة الأجرة الكاملة، بما يمكّن المواطن من التحقق من السعر المستحق حتى في حال الركوب من منتصف الطريق، مضيفًا أن الهدف هو تحقيق شفافية كاملة بين السائق والراكب.

غرفة "صوتك مسموع" تتلقى 200 شكوى في أول 24 ساعة

وأوضح "قاسم" أن غرفة عمليات "صوتك مسموع" – التي أُطلقت في أكتوبر 2018 – تلقت خلال أول 24 ساعة من تعديل أسعار البنزين نحو 200 شكوى من مختلف المحافظات، أبرزها القاهرة، الجيزة، الإسكندرية، الشرقية، البحيرة، المنوفية، القليوبية، بني سويف، وسوهاج.

وأضاف أن الغرفة تعمل على مدار الساعة بالتنسيق مع غرف العمليات في 27 محافظة، لضمان الاستجابة الفورية لأي بلاغات تتعلق باستغلال المواطنين أو مخالفة التعريفة المقررة.

زيادة تتراوح بين 12 و15% وفق معادلات سعرية عادلة

وبيّن المتحدث الرسمي أن الزيادة الرسمية في تعريفة المواصلات تراوحت بين 12% و15%، وتم تحديدها بناءً على مسافة الخطوط ومعادلات سعرية واضحة تضمن تحقيق توازن عادل بين دخل السائق وقدرة الراكب على الدفع، مؤكدًا أن هذه النسبة خضعت لمراجعة دقيقة من الأجهزة المحلية والرقابية.

رسالة للمواطنين: "أنتم شركاء في ضبط المنظومة"

وجّه الدكتور خالد قاسم رسالة للمواطنين قال فيها:"أنتم شركاء في ضبط المنظومة. إبلاغكم عن المخالفات هو أقوى سلاح لمواجهة الاستغلال. الدولة وفّرت لكم قنوات اتصال مباشرة، والرقابة لن تتهاون مع أي تجاوزات."

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.