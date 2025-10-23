الفنان حاتم صلاح يحتفل بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني (صور)

احتفل الفنان الشاب حاتم صلاح بزفافه على فتاة من خارج الوسط الفني، حيث يقام الحفل بقصر محمد علي بالقاهرة، وسط حضور عدد من نجوم الفن، بجانب اصدقائه وافراد العائلة.

وحرص حاتم ان يوجه الدعوة إلى الغاصدقاء المقربين فقط، وان يكون الاحتفال بعيدا عن أعين وسائل الإعلام المختلفة، الا أن عددا من الحضور قد قاموا بنشر بعض الصور عبر مواقع التواصل الاجتماعي

يذكر ان حاتم صلاح كان قد شارك في موسم رمضان الماضي بمسلسل إخواتي، الذي تدور أحداثه فى إطار إجتماعى حول أربع شقيقات يتعرض زوج إحداهن للقتل وبسبب أمر ما يتم التحقيق فى لغز مقتل الزوج ليتم الكشف عن العديد من المفاجآت الصادمة وتتناول الأحداث الأحلام والرؤى التى يحلم بها بطلات المسلسل وتأثير الأعمال.

مسلسل إخواتى بطولة كل من، نيللى كريم، روبى، كندة علوش، جيهان الشماشرجى، حاتم صلاح، نبيل عيسى، على صبحى، إسلام حافظ، وغيرهم من الفنانين، وهو من إخراج محمد شاكر خضير، وتأليف مهاب طارق وإنتاج شركة ميديا هب - سعدى جوهر.

