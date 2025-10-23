السجن المشدد 10 سنوات لقهوجي بالإسكندرية بتهمة الاتجار في المخدرات

قضت محكمة جنايات مستأنف الإسكندرية، برئاسة المستشار محمد عبد الحميد الخولى رئيس المحكمة، وبعضوية كل من المستشار ياسر أبو العينين بركات، والمستشار طارق حافظ هريدى، والمستشار شرين فوز الدين، وسكرتير المحكمة أحمد الفيومى، بمعاقبة المتهم "ا.ال.ك" بالسجن المشدد 10 سنوات وتغريمه مائتى ألف جنيه ومصادرة المخدر المضبوط وألزمته بالمصاريف الجنائية، لاتهامه بالاتجار فى المواد المخدرة.

تعود أحداث القضية المقيدة برقم 2548 لسنة 2025 جنايات قسم شرطة ثان الرمل، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية إخطارا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بضبط المتهم وبحوزته كمية من المواد المخدرة بدائرة القسم.



تبين من التحقيقات، قيام المتهم " ا.ال.ك" قهوجى بمزاولة نشاطا إجرامى فى الاتجار بالمخدرات، فنم استصدار إذن من النيابة العامة لضبطه وعقب تنفيذ القرار تم ضبطه وبحوزته حقيبة وبفض محتوياتها تبين أنها تحوى على عدد 100 طرية حشيش ومبلغ مالى وهاتف محمول، وبوزن الكمية المضبوطه تبين أنها تزن 9.360 كيلو جرام، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق التى قررت إحالته إلى محكمة الإسكندرية التى أصدرت حكمها

