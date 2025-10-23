البيت الأبيض: لقاء ترامب ونظيره الصيني سيكون الخميس المقبل

الخميس 23 أكتوبر 2025
قال البيت الأبيض مساء اليوم الخميس إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيلتقي نظيره الصيني الخميس المقبل في إطار جولة آسيوية.

 

وكان الرئيس الأمريكي دونالد  ترامب أعلن في الأول من أكتوبر الجاري، أنه سيجتمع مع الرئيس الصيني بعد أربعة أسابيع، في خطوة تأتي وسط تصاعد التوترات الاقتصادية والسياسية بين واشنطن وبكين.

 

أهداف الاجتماع بين ترامب والرئيس الصيني 

وأشار ترامب إلى أن اللقاء يهدف إلى مناقشة ملفات التجارة، الأمن الإقليمي، والعلاقات الثنائية، معربًا عن أمله في التوصل إلى تفاهمات تخدم مصالح البلدين.

 

التوترات بين الصين والولايات المتحدة

ومن المتوقع أن يثير الاجتماع اهتمامًا واسعًا من قبل المراقبين الدوليين والأسواق المالية، خاصة مع التوترات الأخيرة بين الصين والولايات المتحدة حول قضايا اقتصادية واستراتيجية.

البيت الأبيض ترامب الرئيس الأمريكى واشنطن وبكين الصين

