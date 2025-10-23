انطلاق معسكر إعداد الحكام الواعدين ببورسعيد استعدادا لكأس الرابطة (صور)

افتتحت لجنة الحكام الرئيسية في الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز وأعضاء لجنته اليوم الجمعة، معسكر إعداد الحكام الواعدين والذي تستضيفه منطقة بورسعيد برئاسة الكابتن محمد ياسين رئيس المنطقة بمشاركة 18 حكما من الواعدين وصغار السن، والذي تستمر فعالياته حتى مساء السبت المقبل.

تجهيز الحكام لكأس الرابطة

المعسكر يأتي ضمن استعدادات لجنة الحكام لاستقبال مسابقات كأس رابطة الأندية المصرية المحترفة (كأس عاصمة مصر) الذي ينظمه الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة المهندس هاني أبوريدة.

وتستهدف هذه المعسكرات رفع المستوى الفني للحكام وجعلهم في حالة جاهزية كاملة وإعداد جيل وكوادر تحكيمية جديدة قادرة على الدفع ورفع كفاءتهم وجاهزيتهم لاستقبال هذه المسابقات، خاصة أن لجنة الحكام الرئيسية برئاسة الكولومبي أوسكار رويز وأعضاء لجنته يعتمدون بشكل كبير على الحكام الواعدين وصغار السن كصف ثاني وثالث لاكتساب الخبرات الفنية والدفع بهم في المباريات خلال المرحلة المقبلة.

محاضرات تثقيفية للحكام

وتهدف لجنة الحكام الرئيسية من خلال هذا المعسكر إلى القاء محاضرات تثقيفية وفنية عالية المستوى من خلال الفيديو تيست، إضافة إلى والاوفسايد تيست مع حضور الحكام إلى أرضية الملعب والعمل على بعض الألعاب المركبة داخل منطقة الجزاء وخارجها وكيفية اتخاذ القرار الصحيح وقراءة اللعب بشكل صحيح في أسرع وقت.

معسكر الحكام الواعدين ببورسعيد

وتقام فعاليات المعسكر بحضور لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز وأعضاء لجنة الحكام الكابتن السيد مراد وجهاد جريشة ومحمد الحنفي أعضاء اللجنة.

وحرص على حضور فعاليات المعسكر الكابتن محمد ياسين رئيس منطقة بورسعيد لكرة القدم الذي أكد حرصه ودعمه الكامل لتوفير كافة سبل ومتطلبات النجاح لهذا المعسكر، مرحبا بلجنة الحكام الرئيسية وجميع الحكام المشاركين وحرص على تقديم درعا تكريما للكولومبي أوسكار رويز تقديرا له على المجهود الكبير للارتقاء بمستوى الحكام.

