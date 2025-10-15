أوسكار رويز يعقد اجتماعا فنيا وتنشيطيا لحكام تقنية الفيديو باتحاد الكرة

ألقى لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة الكولومبي أوسكار رويز وأعضاء اللجنة، محاضرات فنية لحكام تقنية الفيديو والتي شهدت فيديو تيست إضافة إلى مراجعة الحالات السابقة في الدوري الممتاز.

أوسكار رويز يعود من مونديال الشباب في تشيلي

وأقيمت فعاليات اللقاء الذي عقد اليوم بمقر مركز المنتخبات الوطنية بالاتحاد المصري لكرة القدم.

تطوير مستوى الحكام باستمرار

وتهدف لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم علي متابعة مستوى أداء الحكام في جميع المسابقات التي ينظمها الاتحاد المصري لكرة القدم مؤكدا علي عدم الاستهتار والعمل بكل جدية لخدمة التحكيم المصري، وذلك استعدادا لاستئناف مسابقة الدوري المصري الممتاز "النيل".

حضر فعاليات اللقاء الكولومبي أوسكار رويز رئيس لجنة الحكام الرئيسية والكابتن وجيه أحمد نائب رئيس اللجنة والدكتور عزب حجاج مدير اللجنة والكابتن السيد مراد وجهاد جريشة أعضاء اللجنة ومحمد الحنفي عضو اللجنة الفنية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.