لجنة الحكام باتحاد الكرة تختتم معسكرها التحكيمي في الفيوم

اختتمت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصرى لكرة القدم معسكر الحكام بمنطقة الفيوم، والذي استمر على مدار يومي الخميس والجمعة، وشارك فيه 40 من الحكام بالمنطقة.

تدريبات عملية وفنية

شمل المعسكر تدريبات عملية وفنية للحكام، ففي اليوم الاول "فيديو تيست"و"تريفيا" للحكام أعقبه محاضرات ألقاها الكابتن محمد يوسف عن الخطأ التكتيكي والمخالفة والأخطاء داخل منطقة الجزاء، والتنافس بين اللاعبين، ومحاضرات حول التعديلات الأخيرة فى القانون، وكيفية كتابة تقرير المباراة.

وتضمن اليوم الثاني إجراء تدريبات عملية فى ستاد الفيوم واختبار "يويو تيست" ثم تدريب عملى على ادارة المباريات ومحاضرات نظرية عن "التسلل" وختام المعسكر، وعلى هامش المعسكر اجري المعد البدنى للحكام قياس ووزن وطول للجميع .

مما يذكر أن منطقة الكرة بالفيوم بدأت منافسات دورى القسم الرابع هذا الأسبوع بثلاث مباريات، أقيم منهم أمس الخميس مباراتين الاولى بين دار السلام وقلهانة وانتهت بفوز دار السلام 3/1 والمباراة الثانية بين سقارة والهلال وانتهت بفوز سقارة 6/صفر وأقيمت مباراة اليوم بين الفوايد والعبور وانتهت بفوز الفوايد 7/صفر.

