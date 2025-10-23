الحقونا بنموت.. مرضى الأورام في مستشفى هرمل يطلقون صرخات الاستغاثة.. حكايات صادمة لمصابي السرطان.. مريضة: "خلاص مش عايزة اتعالج".. والإدارة: "الحل عند المجالس الطبية"

معاناة مرضى مستشفى هرمل، فجر مرضى الأورام في "مركز أورام دار السلام (هرمل سابقًا)، أزمة خطيرة يعاني منها كثيرون ممن لديهم بروتوكول علاجي مع المستشفي، وخاصة بعد خصخصة مستشفى "هرمل"، والذي حدث بموجب القانون رقم 87 لسنة 2024، والذي صدر في 24 يونيو 2024.

مرضى الأورام بمستشفى هرمل يطلقون صرخات الاستغاثة

وسجل مرضى الأورام في مستشفى "هرمل"، صرخات الاستغاثة قائلين: "ألحقونا بنموت"، كاشفين عن قصص مؤلمة لحالاتهم مع المستشفى، برغم وجود بروتوكول علاجي لهم في المستشفى، فمنهم من ينتظر العلاج منذ أشهر، ويتوقف الأمر على "حقنة" خاصة، لكن المستشفى لم ترد، بحجة عدم الوصول لتسويه مع المجالس الطبية، ليبقى المرضى في حالة انتظار قاتل، لقرار صرف أدويتهم أو علاج أوجاعهم، أما المستشفي وكما يصفها المرضى "ودن من طين وأخرى من عجين".

صرخات مرضى مستشفى هرمل، فيتو



البداية كانت عبارة عن رسالة مؤثرة من مريضة أورام تدعى سمر منسي، وجهتها لمدير مكتب شكاوى المرضى بمستشفى دار السلام للأورام "هرمل سابقًا، الدكتور تامر العتر، أكدت فيها أنها "رفعت قرار زولادكس بقالي فتره ولسه لحد دلوقتي مفيش اي رساله جاتلي وانا متاخره علي الحقنه شهرين الدكتوره قالتلي غلط عليكي من فضلك رجاء سرعه الرد".

وجاء الرد من الدكتور تامر: " كل ده سيتم حله خلال أيام قليلة بالتنسيق مع إدارة المستشفى والمجالس الطبية"

رسالة موجعى لمدير شكاوي هرمل

لم يكن الأمر يحتمل، لذا وجه أحد النشطاء ويدعى سامي صلاح رسالة موجعة لمدير الشكاوي بالمستشفى، قال فيها: "يا دكتور حضرتك عارف أن الهرموني مش هيشتغل إلا مع الحقنه الزرودكس، يعني كده المريض العلاج بتاعه يعتبر واقف ما بياخدش علاج يعني البرشامه الهرموني اللي هو كل يوم بياخدها ما بتعملش أي حاجه"

معاناه مرضى مستشفى هرمل، فيتو



ليأتي الرد الصادم من الدكتور تامر العتر، الذي قال: "أحنا كإدارة مستشفى مش متأخرين عن المرضى، ولكن يوجد بعض النقاط التنظيمية مع المجالس الطبية غير مطروحة للمناقشة لابد من حلها، حتي يتثنى لنا تقديم الأدوية لمرضانا الكرام"

لم تكن إجابة مدير مكتب شكاوى مستشفى هرمل سابقًا مرضية، ليرد سامس صلاح قائلًا: "كان من سنه تقريبًا، إذا حضر المريض إلى المستشفى ورصيد علاجه خلص، كان بيأخد العلاج كامل، وكان يتم رفع القرار بعد ذلك، لكن فى الوقت الحالى لابد من رفع القرار الأول، ومش مهم المريض يأخذ العلاج، وعند السؤال لماذا لا يتم ذلك كما فى السابق، أجاب دكتور على "أحنا كنا شغالين غلط"، مع العلم أن الغلط الغير مقصود كما يقول الدكتور على فى صالح المريض خصوصًا أنها حالات مرض مزمن"

تأخر صرف العلاج في مستشفى الأورام

حالة أخري تعاني من تأخر صرف علاجها من البروتوكول العلاجي الخاص بها في مستشفى أورام دار السلام، للمريض مصطفى أحمد، الذي وجه صرخه للمسئولين قائلًا: "أنا أخذت بالقرار حقنه في شهر سبعه (يوليو 2025)، وروحت في شهر عشره (أكتوبر الحالي)، قالوا الرصيد لا يسمح، ليا عشرين يوم مقدم القرار وكل واحد فينا بيعاني من حاجه شكل، أنا بتعالج في أمراض الدم، ممكن تأخير الحقنه يعطي فرصه للخبطه هرمونات، ويرجع تاني كفايه علينا المرض"

تأخر صرف علاج مرضى مستشفى هرمل، فيتو



صرخة أخرى وجهتها المريضة دينا الجندي للمسئولين فقالت: "أنا زيك وناس كتير فى المستشفى كده... مش عارفة أخرتها أيه بجد تعبنا من مرواح المستشفى وتقديم القرارات اللى بتترفض، ومش عارفين نحلها أزاى، هما مش عارفين مدى خطورة تأخر الأدوية على مرضى السرطان يعنى.. لنا الله بجد..."

وحكى أحد المرضى، عبده زينهم شرباش، عن مأساته فقال: "كلنا في هذا الوضع وللأسف، لما نحب نقابل القائمين على الأمر، أو نطلب المقابله، نشعر أننا غلطنا في الذات الإلهيه، إذا كنا كمرضى نمثل عبء على حضرتكم أطلبو إننا نغادر المكان بسلام.. رغم أن تعليمات رئيس الجمهوريه غير ذلك، وكذلك منظمة الصحة العالمية، وهناك بروتوكول عالمي ملزمه به مصر بالتعامل مع مرضى السرطان خاصه، ربك لبالمرصاد وما ربك بظلاما للعبيد"

أيه الحل في تأجيل قرارت العلاج بمستشفى هرمل

صرخة أخري أطلقتها المريضة عفاف نوفل، وحكت قائلة: "أنا كنت في المستشفي الأربعاء الماضي، وقالوا ما تقدميش القرار اليوم، استني أسبوع عشان قفلين السيستم للفواتير، ورحت أمس اليوم الأربعاء وقالوا لسه تعالي كمان ثلاث أربع أيام يكون السيستم باشا فتح، لو سمحت يادكتور لما السيستم يفتح ممكن تبلغني عشان اروح المستشفى واقدم القرار عشان موعد الجرعة ما يعديش"

خصخصة هرمل تعرقل علاج مرضى السرطان، فيتو



حكاية أخرى مؤلمة، للمريضه هناء عمراوي، تشكو مما حدث لها في المستشفى، فقالت: " انا بقا معياد علاجى النهارده ومتأخر بقاله شهر، واتصلنا نتأكد الموافقة جت ولا لسه قالوا لسه، يعنى تأجيل تانى، ولحد امتى الله أعلم، زى ما تكون حرب مع المرضى بس ده مرض مفيش معه هزار اتقوا الله فينا"

صرخة ألم أخرى أطلقتها المريضة سعاد إبراهيم، فقالت: "طيب أيه الحل في تأجيل القرارت دي بجد، لازم يكون فيه حل وسرعة في الاستجابه يعني أيه الواحد عشان يأخذ علاج ينتظر ١٥ يوم، حتي يتوافق علي علاجه، الوجع صعب جدًا، أي حد مننا لو عنده بس شوية صداع بيبقي خلقه ضيق ومش مستحمل أي حاجه، فما بالكم بقا بمرضى الأورام، الكثير منا عامل عمليات، اللي بيأخذ كيماوي ومحدش هيدخل المكان ده إلا إذا كان تعبان، فياريت رفقًا بالناس شوية"

قرار صادم لمريضة سرطان: خلاص مش عايزة أتعالج

أما حكاية المريضة جوجو عز العرب مع المستشفى فكانت صادمة، فبعد الإجراءات التغسفية والبطء في انتظار العلاج قررت ألا تتعالج من مرض السرطان، ووجهت رسالة لوزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار قالت فيها: "وزير الصحة.. مستشفى جوستاف روسيه... خلاص مش عايزة اتعالج.. إجراءاتكم هتموتنا بالبطيئ، ذنبنا في رقبتكم ليوم الدين.. أنا محاربة وبعد الذل اللي باشوفه كل مرة أروح فيها المستشفى خلاص مش عايزة اتعالج..."

الحل في المجالس الطبية، فيتو



وبرغم مطالبة بعض المرضي بنقل ملفات علاجهم للمعهد القومي للأورام بالتجمع الأول، لكن آخرين رفضوا ذلك بسبب طول الإجراءات، وحجم المعاناه التي يواجهونها من نقل أوراقهم وملفاتهم لمستشفى آخر، بالإضافة للبروتوكول العلاجي الذي بدأوا فيه من خلال مستشفى دار السلام للأورام "هرمل سابقًا"، الأمر الذي يستحيل معه نقل ملفاتهم لمستشفى آخر.

حكاية خصخصة مستشفى هرمل وبداية معاناة مرضى الأورام

منذ نحو 6 أشهر، وتحديدًا في شهر إبريل الماضي، فوجىء عدد من المرضى، الذي يتلقون العلاج على نفقة الدولة في مستشفى أورام دار السلام "هرمل سابقًا"، بنقل تبعيتها إلى مجموعة تدعى "جوستاف روسيه"، وتم منع المرضى من دخول المستشفى والانتظار داخل الاستراحة، وقرر الإدارة الجديدة للمستشفى بقاء جميع المرضى خارج المبنى لساعات طويلة تحت ةطأة الشمس المحرقة، رغم معاناة بعضهم الذين قدموا من محافظات بعيدة.

أزمة خصخصة مستشفى هرمل، فيتو



وأكد مدير مركز الحق في الدواء، محمود فؤاد، أن إدارة المستشفى رفضت استقبال جميع المرضى، وقررت استقبال 50 حالة فقط يوميًا، لأن المستشفى لم يعد يعمل بنظام 24 ساعة، كما كان في السابق، والمجحف أن الحكومة تتحمل حاليًا 70% من تكلفة العلاج والمريض 30%، ما يُشكل عبئًا على المرضى، الذين كانوا يعتمدون على المستشفى بشكل كامل، من خلال العلاج على نفقات الدولة.

وفي 6 فبراير الماضي وقعت وزارة الصحة عقد شراكة مع شركة "إليفيت" الشريك الحصري لمعهد "جوستاف روسيه" الفرنسي في مصر، لمنحها حق إدارة وتشغيل وتطوير "هرمل"، وتحويله لفرع المعهد الفرنسي في مصر، وبذلك تحصل وزارة الصحة على 3% من إيرادات المستشفى في السنوات الخمسة الأولى، وترتفع إلى 5% في السنوات التالية، ويتم تخصيص 70% من أسرة المستشفى لخدمة مرضى الأورام الذين يتعالجوا على نفقة الدولة جزئيًا، وتُخصص الـ 30% المتبقية لصالح الشركة المسؤولة عن الإدارة، التي تقدم خدماتها بأسعار استثمارية.

إدارة هرمل في يد مجموعة جوستاف روسيه الفرنسية، فيتو



وتم خصخصة مستشفى "هرمل" بموجب القانون رقم 87 لسنة 2024، الذي صدر في 24 يونيو ٢٠٢٤، بمنح التزام المرافق العامة لإدارة وتطوير المنشآت الصحية، ويجيز القانون منح إدارة المنشآت الصحية للمستثمرين المصريين أو الأجانب.

والسؤال المطروح الآن وبعد الصرخات المتتالية التي يطلقها مرضى الأورام في مستشفى "هرمل"، والذي تخصص لهم بروتوكول علاجي من خلال المستشفى، ماذا يفعلون بعد تأخر علاجهم؟، وهل هذه الصرخات التي دقت ناقوس الخطر لمرضى الأورام في المستشفى ستضيع هباءً، وتترك المستشفى مصائر مرضاها للمجهول؟!



