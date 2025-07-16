مدبولي يكشف حقيقة وقف العمل بمستشفى هرمل وخطة تنظيم القطاع الزراعي

أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تعمل وفق رؤية استراتيجية متكاملة لتنظيم القطاع الزراعي في مصر، بهدف توجيه الفلاحين نحو أنماط الزراعة المثلى من حيث الحجم والنوع والتوزيع الجغرافي للمنتجات.

وأوضح مدبولي، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد منذ قليل بالعلمين الجديدة، أن هذه الرؤية تستهدف منع إهدار الموارد الزراعية، وتحقيق أكبر استفادة من الطفرة التي تشهدها الصادرات الزراعية المصرية حاليًا، مشيرًا إلى أن الدولة تسعى إلى تحقيق التوازن بين احتياجات السوق المحلي والتوسع التصديري.

وفي سياق آخر، أعلن رئيس الوزراء عن خطة شاملة لتطوير مستشفى دار السلام (هرمل)، موضحًا أن العمل جارٍ على مضاعفة عدد الأسرة بالمستشفى وتحويلها إلى مؤسسة متكاملة لعلاج جميع أنواع الأورام، وليس أورام الثدي فقط.

وأكد مدبولي أن الخدمات الطبية بالمستشفى لم تتوقف خلال أعمال التطوير، مضيفًا: "أنا بجيب للمواطن أفضل شركات في العالم لتعالجه هنا في مصر"، مشيرا إلى حرص الدولة على تقديم خدمات طبية بمعايير عالمية داخل البلاد.

واختتم رئيس الوزراء تصريحاته بالتأكيد على أن ملفي الزراعة والصحة من أولويات الحكومة في المرحلة المقبلة، لما لهما من أثر مباشر على حياة المواطن واقتصاد الدولة.

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