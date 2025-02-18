الصحة تكشف أهم خدمات المجالس الطبية، أبرزها العلاج على نفقة الدولة

المجالس الطبية المتخصصة هي إحدى إدارات قطاع الرعاية العلاجية والعاجلة بوزارة الصحة، تقدم الكثير من الخدمات للمرضى المترددين عليها سواء إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة او اجراء الكشف الطبي لإصدار كارت الخدمات المتكاملة.

خدمات المجالس الطبية المتخصصة

وتتعدد اختصاصات المجالس الطبية المتخصصة المتزايدة خلال السنوات الأخيرة نظرًا لتزايد دور العلاج على نفقة الدولة ودخوله كأحد الدعائم الرئيسية في منظومة الخدمة العلاجية في مصر

وتعد قاعدة بيانات العلاج بالمجالس الطبية المتخصصة أقوى قاعدة بيانات علاجية في الشرق الأوسط وهي مصممة لخدمة دعم اتخاذ القرار في مجالات الوقاية والعلاج مهاما كان نظام الخدمة العلاجية المستخدم.

وكشفت وزارة الصحة والسكان عن فحص ومناظرة أكثر من 20 ألف مواطنًا تقدموا للحصول على كارت الخدمات المتكاملة.

وأشارت وزارة الصحة أن هذه الجهود تأتي تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، الهادفة إلى دعم وتمكين ذوي الهمم وتعزيز اندماجهم الكامل في المجتمع.

تسهيل الإجراءات أمام ذوي الهمم

وأوضحت وزارة الصحة أن الوزارة حرصت علي زيادة عدد اللجان الطبية المخصصة للكشف على الأشخاص ذوي الإعاقة إلى 531 لجنة موزعة على مستوى الجمهورية، بما يشمل المستشفيات التابعة للوزارة، والمستشفيات الجامعية، ومستشفيات القوات المسلحة والشرطة، لتسهيل الإجراءات وتوفير التغطية الطبية اللازمة في مختلف المحافظات.

وأشارت إلى أن الفئات المستحقة للحصول على كارت الخدمات المتكاملة تشمل حالات إعاقة متعددة، منها البتر في طرف أو أكثر، الشلل الرباعي أو الدماغي، ضمور العضلات، شلل الأطفال في أحد الأطراف، كف البصر، الإعاقات المتعددة، متلازمة داون، الإعاقات الذهنية بمعدل ذكاء لا يتجاوز 35%، طيف التوحد والتقزم.

فيما أجرت وزارة الصحة الفحوصات الطبية اللازمة لأكثر من 22 الف مواطنًا تقدموا للاستفادة من برنامج "تكافل وكرامة"، إضافة إلى مناظرة 9 آلاف مواطنين من طالبي الحصول على السيارات المجهزة لذوي الاحتياجات الخاصة، التي تُعفى من الضرائب والرسوم الجمركية.

الحصول على كارت الخدمات المتكاملة

من جانبه، أوضح الدكتور محمد زيدان، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي ومدير عام المجالس الطبية المتخصصة، أن الحصول على كارت الخدمات المتكاملة يتطلب تسجيل البيانات عبر الموقع الرسمي للوزارة، مشيرًا إلى أن المتقدم يتلقى رسالة نصية على هاتفه المحمول تتضمن موعد ومكان الكشف الطبي، حيث يعمل الموقع على مدار الساعة.

وأكد زيدان أن وزارة الصحة والسكان ملتزمة بحوكمة الإجراءات الطبية وتقديم الدعم اللازم لتسهيل حصول ذوي الإعاقة على كارت الخدمات المتكاملة، لافتًا إلى أن اللجان الطبية التابعة للوزارة، بالتعاون مع المستشفيات الجامعية والقوات المسلحة والشرطة، هي الجهات المنوطة بإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، وبعد استكمال الإجراءات، تُحال الطلبات إلى وزارة التضامن الاجتماعي التي تتولى إصدار البطاقة.

خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة

وتقدم " فيتو" أهم خطوات استخراج قرار العلاج على نفقة الدولة منها:

١- التوجه إلى أقرب مستشفى تقديم خدمة علاج المواطنين على نفقة الدولة بالمحافظة التابع لها

٢- يتم توقيع الكشف الطبي علي المريض من خلال أطباء المستشفى

٣- تحرير تقرير لجنة ثلاثية وتقرير طبي للمريض

4- يتم إرسال أوراق المريض وهي عبارة عن صورة بطاقة رقم قومي + تقرير لجنة ثلاثية + تقرير طبي + أبحاث حديثة إلي قسم العلاج علي نفقة الدولة بالمستشفى.

٥ - يقوم الموظف المختص بتسجيل البيانات المقدمة بالنموذج من خلال تطبيقات المشروع ثم يتم ملء نموذج الكتروني عن طريق الشبكة القومية للعلاج علي نفقة الدولة.

٦- يتم دراسة الطلب الكترونيًا بالمركز الرئيسي بالمجالس الطبية بالقاهرة

٧- يتم عرض الطلب علي اللجان الطبية المتخصصة الكترونيا ويتم اتخاذ القرار وإصداره.

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