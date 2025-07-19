وزير الصحة: فريق عمل لمتابعة خطط تطوير وتحسين بيئة العمل بمستشفى "هرمل"

عقد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماعًا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمتابعة مستوى الخدمات الطبية المقدمة بمستشفى جوستاف روسيه (هرمل سابقًا)، وذلك في إطار حرص الوزارة على ضمان تقديم خدمات طبية متميزة تلبي احتياجات المواطنين.

توفير بيئة مريحة وداعمة للمرضى ومرافقيهم

‏‎

وأكد الوزير خلال الاجتماع على أولوية توفير بيئة مريحة وداعمة للمرضى ومرافقيهم، موجهًا بتسهيل الإجراءات الطبية والإدارية، وإنشاء وحدة مخصصة لتلقي شكاوى المواطنين وقياس مدى رضاهم عن الخدمات المقدمة، كما وجه بتعزيز التنسيق الدوري لضمان توافر المستلزمات الدوائية، وتسريع إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، حيث تم إصدار 12 ألف قرار خلال الفترة من 1 يونيو إلى 18 يوليو 2025، بالإضافة إلى تفعيل عمل اللجان الطبية بالتأمين الصحي لتسريع إصدار القرارات التأمينية.‎

وأشار الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي للوزارة، إلى توجيه الوزير بتشكيل فريق عمل لمتابعة خطط تطوير المستشفى، وتحسين بيئة العمل، مع تقديم تقارير دورية لضمان استمرارية التحسين في الأداء والاستجابة الفورية لأي تحديات، كما وجه الوزير بزيادة أعداد الكوادر الطبية والإدارية المدربة على أعلى مستوى، والتوسع في استقدام الخبراء الفرنسيين المتخصصين لنقل الخبرات وتدريب الأطقم الطبية على أحدث أساليب العلاج.‎

متابعة مستمرة وصارمة لأداء مستشفى جوستاف روسي

وتؤكد وزارة الصحة والسكان التزامها بمتابعة مستمرة وصارمة لأداء مستشفى جوستاف روسيه، بالتعاون مع القطاع الخاص، لضمان تقديم خدمات طبية عالية الجودة بشكل عادل ومتساوٍ لجميع المرضى، مع تعزيز الشراكة بين الدولة ومعهد جوستاف روسي لتحقيق أفضل النتائج الصحية للمواطنين.

‏‎



شارك في الاجتماع الدكتور محمد حساني، مساعد الوزير لشئون مشروعات ومبادرات الصحة العامة، والدكتور بيتر وجيه، مساعد الوزير للشئون العلاجية، والدكتورة مها إبراهيم، رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور أحمد مصطفى، رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحي، والدكتور محمد عبد الحكم، رئيس الإدارة المركزية للطب العلاجي، والدكتور محمد العقاد، مدير عام المجالس الطبية المتخصصة، والدكتور حازم مرسي، مساعد رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.