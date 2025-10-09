وزير الصحة في زيارة مفاجئة لمستشفى جوستاف روسي ويوجه بسرعة الانتهاء من تطويره

أشاد الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بانتظام سير العمل ومستوى الأداء في مستشفى جوستاف روسي (أورام دار السلام سابقًا) بمنطقة كورنيش النيل في المعادي، مؤكدًا التزامه بمتابعة جودة الخدمات الصحية المقدمة للمرضى.

العطلة الرسمية لاحتفالات ذكرى نصر 6 أكتوبر المجيدة

جاء ذلك خلال جولة تفقدية مفاجئة أجراها الوزير صباح اليوم الخميس، بالتزامن مع العطلة الرسمية لاحتفالات ذكرى نصر 6 أكتوبر المجيدة، وتأتي الزيارة ضمن سلسلة جولاته الميدانية للتأكد من انتظام العمل، وتواجد الفرق الطبية في مواقعها، وضمان حصول المواطن المصري على خدمات صحية بجودة عالية.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، أن الوزير حرص على زيارة المرضى أثناء تلقيهم الخدمات الطبية، للاطمئنان على حالتهم الصحية والتأكد من حصولهم على أفضل رعاية ممكنة، كما استمع الوزير إلى مقترحات المرضى لتطوير الأداء، بهدف تعزيز جودة الخدمات وتحقيق رضاهم التام.

وأضاف المتحدث الرسمي أن الوزير وجه بتوفير موظفين بزي رسمي لتسهيل التواصل مع المرضى والرد على استفساراتهم، بالإضافة إلى تخصيص موظف من المجالس الطبية يتواجد بشكل دائم لتسريع إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة، بهدف تقديم الدعم الفوري للمرضى.

كما تفقد الوزير مشروع تطوير مستشفى أورام دار السلام، موجهًا بسرعة استكماله وتوفير جميع المستلزمات والأدوية اللازمة لضمان استدامة المنظومة الصحية، وأكد على أهمية الحفاظ على أعلى معايير الجودة في تقديم الخدمات الطبية، لضمان حصول كل مريض على الرعاية الصحية بكفاءة وفعالية.

