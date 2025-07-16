الأربعاء 16 يوليو 2025
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أخبار مصر

وقفة احتجاجية لمرضى الأورام بمستشفى هرمل بسبب تأخر العلاج

مستشفي هرمل
مستشفي هرمل
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نظم عدد من المرضى المترددين على مستشفى هرمل لعلاج الأورام وقفة احتجاجية عصر اليوم داخل المستشفى بعد عدم حصولهم على العلاج.

 

وقفة لمرضى هرمل 

وقال محمود فؤاد مدير المركز المصري للحق في الدواء إن المرضي تظاهروا اليوم بسبب سوء الإدارة والتعامل معهم وعدم حصولهم علي جلسات العلاج الكيماوي والمناعي فضلا عن تأخر إصدار قرارات العلاج على نفقة الدولة.

 

المرضى يطلبون النجدة

وأوضح أن المرضى طلبوا شرطة النجدة لإدارة المستشفى،  مشيرا إلى أن قوة من الشرطة حضرت  إلى المستشفى لتحقق في شكاوي المرضي، واستمعت إليهم فضلا عن حضور  وفد من وزارة الصحة إلى المستشفى الذين أكدوا أن هناك مشاكل في المستشفى وجاري حلها خلال ١٠ أيام ووعدوا المرضى بحل سريع.

وكانت مستشفى هرمل للأورام والتي تم تغيير اسمها إلى معهد جوستاف روسيه شهدت تطبيق أول تجربة لإدارة وتشغيل المستشفيات العامة بالشراكة مع القطاع الخاص، بموجب القانون رقم 87 لسنة 2024، المعروف إعلاميًا بـ"قانون تأجير المستشفيات"، والذي أقره البرلمان العام الماضي بهدف "تحسين الخدمات الصحية" من خلال إشراك القطاع الخاص.

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