مدبولي يُتابع مع وزيري التعليم العالي والمالية عددًا من ملفات التعاون المشترك

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا اليوم، بحضور الدكتور أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وأحمد كجوك، وزير المالية، ومسئولي الوزارتين؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشترك بين الوزارتين.

وأكد رئيس الوزراء دعم الدولة لتضافر الجهود من مختلف الجهات لدفع خطط النهوض بمنظومة التعليم العالي والبحث العلمي وطنيًا، من خلال العمل الدؤوب على تطوير المنشآت التعليمية وزيادة عددها وانتشارها، مقرونًا بجهود رفع كفاءة الأداء الأكاديمي والبحثي، والالتزام بمعايير الجودة العالمية، لتحسين جودة مخرجات المنظومة من الخريجين المتميزين.

وخلال الاجتماع، عرض الدكتور أيمن عاشور أبرز أوجه التعاون بين وزارتي التعليم العالي والمالية، لاسيما في ملف دعم أبناء مصر الطلاب المُبتعثين للدراسة في الخارج، وضمان سُرعة الحصول على مُستحقاتهم، بالإضافة إلى تيسير صرف مُستحقات المُنتدبين للعمل بالمكاتب الثقافية المصرية في الخارج، بصورة منتظمة، عبر تقليل مدة الإجراءات المُستندية.

كما تناول وزير التعليم العالي والبحث العلمي أوجه التعاون المُقترحة بين وزارتي التعليم العالي والمالية، بهدف دعم وتعزيز إمكانات وقدرات وتجهيزات المُنشآت التعليمية، حيث أوضح الوزير أن عدد الجامعات المصرية بمختلف أنواعها قد ارتفع من 50 جامعة عام 2014 ليقارب 135 جامعة عام 2025، بأنماط تقدم كافة الأنظمة التعليمية المطلوبة، مع تحقيق خطوات متقدمة نحو إحراز الجامعات المصرية لمراكز متقدمة في التصنيفات الدولية.
 

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

