إخلاء سبيل المتهمين في واقعة التعدي على فني مزلقان بالإسماعيلية

أخلت جهات التحقيق في محافظة الإسماعيلية، سبيل المتهمين في واقعة التعدي على فني مزلقان قرية الشيخة سميحة التابعة لمركز ومدينة فايد، على ذمة القضية، وذلك عقب الاستماع لأقوالهم حول الواقعة.

وكانت جهات التحقيق بمحافظة الإسماعيلية، استمعت لأقوال فني مزلقان الشيخة سميحة، والذي تعرض للتعدي على يد شخصين لمنعهما من العبور بالمخالفة خلال غلق المزلقان نظرا لعبور قطار.



إصابة عامل مزلقان على يد شخصين

وكان عامل مزلقان بالسكة الحديد، أُصيب باحدى القرى التابعة لمركز ومدينة فايد في محافظة الإسماعيلية، بكدمات وسحجات، بعد التعدى عليه بالضرب، من قبل شخصين لرفضه عبورهما بالسيارة التى كانا يستقلاها عبر المزلقان المغلق وقبل لحظات من قدوم القطار.



التعدي على عامل المزلقان

مما دفع الشخصان إلى التعدي على فني المزلقان بالضرب المبرح حيث تم إصابته بعدة إصابات نقل على اثرها للمستشفى، لتلقي العلاج.

تفاصيل واقعة التعدي

وفوجئ فني مزلقان بقرية الشيخة سميحة التابعة لمركز ومدينة فايد بمحاولة إحدى السيارات بعبور المزلقان رغم غلقه لقدوم إحدى القطارات وفور رفض الفني فتح المزلقان، قام قائد السيارة وآخر بالتعدي على الفنى وإحداث إصابات بالغة، به حيث تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.



عقوبة التعدي على موظف

ووضعت التشريعات المصرية ضوابط صارمة لضمان حماية الموظف العام أثناء أداء مهامه. تلك القوانين تهدف إلى تحقيق توازن بين حقوق الموظف وواجباته من جهة، وحقوق المواطنين من جهة أخرى. ومع ذلك، يظل التحدي الأكبر في ضمان عدم استغلال هذه القوانين بشكل غير عادل أو استخدامها كأداة للضغط أو الترهيب.

عقوبة إهانة الموظف العام

نصت المادة 133 من قانون العقوبات على معاقبة من يوجه الإهانة إلى موظف عمومي أثناء أو بسبب تأدية عمله. وتتراوح العقوبات بين الحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة لا تتجاوز 200 جنيه. وفي حال كانت الإهانة موجهة إلى محكمة أو مجلس أثناء انعقاد الجلسة، ترتفع العقوبة إلى الحبس لمدة سنة أو غرامة تصل إلى 500 جنيه.

عقوبة البلاغ الكاذب وإزعاج السلطات

تتناول المادة 135 مسألة الإبلاغ الكاذب، حيث يعاقب القانون من يزعج السلطات العامة أو الجهات الإدارية بمعلومات وهمية عن كوارث أو أخطار لا وجود لها. وتشمل العقوبة الحبس لمدة تصل إلى ثلاثة أشهر وغرامة لا تزيد على 200 جنيه، مع إلزام الجاني بتحمل المصاريف الناتجة عن الإزعاج.

وتطرقت المادة 136 إلى حالات التعدي على الموظف العام أثناء تأدية عمله، حيث يعاقب القانون المعتدي بالحبس لمدة لا تزيد على ستة أشهر أو غرامة تصل إلى 200 جنيه. أما إذا ترتب على التعدي ضرب أو جرح، فإن العقوبة وفقًا لـ المادة 137 قد تصل إلى الحبس لمدة سنتين، مع تشديد إضافي إذا استخدمت أسلحة أو آلات أو كانت الإصابة جسيمة.

تشديد العقوبات لحماية العاملين النقل العام

في إطار حماية العاملين بوسائل النقل العام، تنص المادة 137 مكرر على تشديد العقوبات بحيث يكون الحد الأدنى للحبس 15 يومًا والغرامة 10 جنيهات، إذا وقع الاعتداء أثناء سير وسائل النقل أو توقفها بالمحطات.

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