السبت 28 يونيو 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

نقل عامل مزلقان الإسماعيلية إلى المركز الطبي لسكك حديد مصر (صور)

نقل فنى مزلقان الإسماعيلية
نقل فنى مزلقان الإسماعيلية للمركز الطبي، فيتو

نُقل محمود رمضان شعبان عامل مزلقان الإسماعيلية، الذى أصيب جراء اعتداء شخصين عليه منعهما من العبور بسيارة كانا يستقلانها خلال مرور قطار السويس، إلى المركز الطبي لسكك حديد مصر.  

أمين عام الأزهر الشريف يتفقد المنشآت الجديدة بمنطقة الإسماعيلية (صور)

فني مزلقان بالإسماعيلية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه لمنعه عبور سيارة أثناء قدوم القطار (فيديو)

إرسال سيارة إسعاف للضحية من القاهرة لنقله

وقال عبد الواحد رمضان شقيق الضحية، أن سيارة إسعاف تابعة للهيئة العامة للسكك الحديدية نقلت أخيه من منزله بقرية سرابيوم في الإسماعيلية، إلى المركز الطبي لسكك حديد مصر بالقاهرة، وذلك لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.  

نقل فنى مزلقان الإسماعيلية للمركز الطبي لسكك حديد مصر
نقل فنى مزلقان الإسماعيلية للمركز الطبي لسكك حديد مصر
نقل فنى مزلقان الإسماعيلية للمركز الطبي لسكك حديد مصر
نقل فنى مزلقان الإسماعيلية للمركز الطبي لسكك حديد مصر

تنفيذ تعليمات وزير النقل 

وأشار شقيق فني مزلقان الإسماعيلية، أن شقيقه منذ وصوله إلى المركز وهو يتلقى افضل الخدمات الطبية وذلك بناء على توجيهات من الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما تتم متابعة الحالة من خلال العميد حسام كحيل  مدير عام الامن بالهيئة القومية لسكك الحديدية. 

نقل فنى مزلقان الإسماعيلية للمركز الطبي لسكك حديد مصر
نقل فنى مزلقان الإسماعيلية للمركز الطبي لسكك حديد مصر
نقل فنى مزلقان الإسماعيلية للمركز الطبي لسكك حديد مصر
نقل فنى مزلقان الإسماعيلية للمركز الطبي لسكك حديد مصر
نقل فنى مزلقان الإسماعيلية للمركز الطبي لسكك حديد مصر
نقل فنى مزلقان الإسماعيلية للمركز الطبي لسكك حديد مصر

معاناه فني مزلقان الإسماعيلية من أعراض ما بعد الارتجاج 

ولفت إلى أن أخيه خضع لجميع الفحوصات الطبية منذ لحظة وصوله للمركز الطبي حيث تقرر حجزه، عقب اكتشاف إصابته بأعراض ما بعد الارتجاج جراء التعدي عليه.   

تفاصيل واقعة التعدي 

وكان عمل مزلقان بقرية أبو سميحة التابعة لقرية سرابيوم بمركز ومدينة فايد، في محافظة الإسماعيلية  فوجئ بمحاولة احدى السيارات عبور المزلقان رغم غلقه لقدوم احدى القطارات، وفور رفض الفني فتح المزلقان، قام قائد السيارة وآخر بالتعدي على الفنى وإحداث إصابات بالغة، به حيث تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.  

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الاسماعيلية بالاسماعيلية مزلقان الإسماعيلية فني مزلقان الشيخة المركز الطبي لسكك حديد مصر وزير النقل كامل الوزير التعدي على فني مزلقان بالإسماعيلية

مواد متعلقة

أمين عام الأزهر الشريف يتفقد المنشآت الجديدة بمنطقة الإسماعيلية (صور)

أهالي أبو صوير بالإسماعيلية يشيعون جثمان قاضيهم العرفي عصر اليوم

الإسماعيلية تحتفل باليوم العالمي للتبرع بالدم (صور)

فني مزلقان بالإسماعيلية يكشف تفاصيل الاعتداء عليه لمنعه عبور سيارة أثناء قدوم القطار (فيديو)

الأكثر قراءة

انفراد.. بعد عقد زيزو أبو 5 ملايين جنيه، فيتو تنشر مستندا جديدا يكشف التلاعب في ناد آخر !!

الفساد تحت كل ورقة شجر، توفيق عكاشة يكشف سر مصرع الفتيات في حادث الطريق الإقليمي

مصرع سيدة ألقت بنفسها في نهر النيل بالأقصر

توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة بشأن حادث أشمون

عبير صبري تعلن انفصالها بعد زواج 7 سنوات

إيجابية عينة تحليل المخدرات لسائق النقل المتسبب في حادث الطريق الإقليمي بالمنوفية

انخفاض البلدي، أسعار الفراخ اليوم السبت 28 يونيو 2025 (آخر تحديث)

بينهم شقيقتان، تفاصيل وفاة 4 أشخاص غرقا في نهر النيل بالمنيا

خدمات

المزيد

أسعار الذهب في عمان اليوم السبت 28-6-2025

بنوك ورجال أعمال يتوقعون ارتفاع أسعار الفضة الفترة المقبلة ونصائح بالشراء

سعر النحاس اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم مساء اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

جدول مباريات دور الـ 16 في كأس العالم للأندية 2025 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

في ذكرى الهجرة النبوية، أسماء ناقة الرسول وكيف ماتت

لو نفسك تعمل عمرة ومش قادر، أعمال بسيطة تعطيك نفس الثواب

تفسير حلم شجرة الجوافة في المنام وعلاقته بتخطي العقبات وتحقيق النجاح

المزيد
الجريدة الرسمية