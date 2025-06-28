نقل عامل مزلقان الإسماعيلية إلى المركز الطبي لسكك حديد مصر (صور)

نُقل محمود رمضان شعبان عامل مزلقان الإسماعيلية، الذى أصيب جراء اعتداء شخصين عليه منعهما من العبور بسيارة كانا يستقلانها خلال مرور قطار السويس، إلى المركز الطبي لسكك حديد مصر.

إرسال سيارة إسعاف للضحية من القاهرة لنقله

وقال عبد الواحد رمضان شقيق الضحية، أن سيارة إسعاف تابعة للهيئة العامة للسكك الحديدية نقلت أخيه من منزله بقرية سرابيوم في الإسماعيلية، إلى المركز الطبي لسكك حديد مصر بالقاهرة، وذلك لتلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة.

نقل فنى مزلقان الإسماعيلية للمركز الطبي لسكك حديد مصر

نقل فنى مزلقان الإسماعيلية للمركز الطبي لسكك حديد مصر

تنفيذ تعليمات وزير النقل

وأشار شقيق فني مزلقان الإسماعيلية، أن شقيقه منذ وصوله إلى المركز وهو يتلقى افضل الخدمات الطبية وذلك بناء على توجيهات من الفريق كامل الوزير وزير النقل، والمهندس محمد عامر رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، كما تتم متابعة الحالة من خلال العميد حسام كحيل مدير عام الامن بالهيئة القومية لسكك الحديدية.

نقل فنى مزلقان الإسماعيلية للمركز الطبي لسكك حديد مصر

نقل فنى مزلقان الإسماعيلية للمركز الطبي لسكك حديد مصر

نقل فنى مزلقان الإسماعيلية للمركز الطبي لسكك حديد مصر

معاناه فني مزلقان الإسماعيلية من أعراض ما بعد الارتجاج

ولفت إلى أن أخيه خضع لجميع الفحوصات الطبية منذ لحظة وصوله للمركز الطبي حيث تقرر حجزه، عقب اكتشاف إصابته بأعراض ما بعد الارتجاج جراء التعدي عليه.

تفاصيل واقعة التعدي

وكان عمل مزلقان بقرية أبو سميحة التابعة لقرية سرابيوم بمركز ومدينة فايد، في محافظة الإسماعيلية فوجئ بمحاولة احدى السيارات عبور المزلقان رغم غلقه لقدوم احدى القطارات، وفور رفض الفني فتح المزلقان، قام قائد السيارة وآخر بالتعدي على الفنى وإحداث إصابات بالغة، به حيث تم نقله إلى المستشفى وتم تحرير محضر بالواقعة، واخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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