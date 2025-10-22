الأربعاء 22 أكتوبر 2025
ضبط صودا كاوية وطن لبن غير صالح بمعمل غير مرخص بأسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن ضبط معمل ألبان غير مرخص بمركز القوصية بداخله طن من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي، وذلك خلال حملة رقابية مكثفة استهدفت الأسواق والمنشآت الغذائية بالمركز، في إطار جهود المحافظة لحماية صحة المواطنين وضمان تداول منتجات غذائية آمنة مطابقة للاشتراطات الصحية، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

ضبط معمل الألبان المخالف وداخله طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملة نفذت بقيادة مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة خالد محمد وكيل الوزارة، وبالتنسيق مع الأجهزة الرقابية بالمحافظة. حيث تمكن فريق العمل من ضبط معمل الألبان المخالف وداخله كميات كبيرة من المواد غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، شملت طنًا من اللبن غير الصالح للاستهلاك الآدمي، و280 لترًا من الكبريت السائل المستخدم في الألبان، و3 أجولة من الصودا الكاوية، وعبوتين من المنفحة البودرة.

شارك في الحملة كل من أحمد عبد الفضيل مدير إدارة تموين القوصية بأسيوط، ومحمد جميل من الإدارة ذاتها، ومفتشي التموين بالتعاون مع إدارة مباحث التموين. وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرير المحاضر تمهيدًا لعرض الواقعة على النيابة العامة.

 

وأكد محافظ أسيوط على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق ومنافذ البيع بمختلف المراكز والأحياء، لمواجهة جميع أشكال الغش التجاري وضبط الأسواق وضمان وصول الدعم لمستحقيه، مشددًا على أهمية تضافر الجهود بين الجهات التنفيذية والرقابية لحماية المستهلك والتأكد من سلامة السلع الغذائية المتداولة.

ضبط نصف طن لبن غير صالح للاستهلاك الآدمي في أسيوط

محافظ أسيوط يقرر إنشاء مشغل ومعمل ألبان وسوق حضري بقرية عرب الكلابات

ودعا اللواء هشام أبو النصر المواطنين إلى التعاون والإبلاغ الفوري عن أي مخالفات أو ممارسات تجارية ضارة بالصحة العامة، موضحًا أن غرفة العمليات المركزية بالمحافظة خصصت خطوطًا ساخنة لتلقي الشكاوى على مدار الساعة عبر الأرقام (114) و(088/2135858 – 088/2135727)، بالإضافة إلى الخط الساخن لمنظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528) التابعة لمجلس الوزراء.

