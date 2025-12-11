مجلس النواب الأمريكي يصوت لصالح إلغاء عقوبات قانون قيصر المفروضة على سوريا

18 حجم الخط

صوت مجلس النواب الأمريكي لصالح إلغاء العقوبات المفروضة على سوريا بموجب قانون قيصر، الذي اعتمدته واشنطن قبل سنوات كأحد أبرز أدوات الضغط على الحكومة السورية. ويعد هذا التصويت نقطة تحول رئيسية في مقاربة الكونغرس تجاه الملف السوري، بعدما ظل قانون قيصر أحد أكثر التشريعات تأثيرًا في الاقتصاد السوري ومؤسسات الدولة.

قانون قيصر: عقوبات أثرت بعمق على الاقتصاد السوري ومجالات الإعمار

يُعتبر قانون قيصر من أكثر القوانين العقابية تشددًا، حيث فرض قيودًا واسعة على قطاعات الطاقة والبنوك والإعمار في سوريا، كما طالت عقوباته شركات ودولًا أجنبية تتعامل مع دمشق. وقد شكّل القانون خلال السنوات الماضية حاجزًا كبيرًا أمام أي مشاريع لإعادة الإعمار أو استثمارات خارجية، وقيّد العلاقات الاقتصادية بين سوريا والعديد من الدول.

دلالات سياسية واقتصادية لتصويت مجلس النواب الأمريكي

يرى مراقبون أن خطوة مجلس النواب تعكس رغبة في إعادة النظر بالسياسة الأمريكية تجاه دمشق، خصوصًا مع التحولات الإقليمية الجارية ومحاولات بعض الدول العربية إعادة دمج دمشق في محيطها. كما يتوقع أن يؤدي القرار – في حال إقراره بشكل نهائي – إلى فتح الباب أمام تخفيف المعاناة الاقتصادية داخل سوريا وإعادة تنشيط قطاعات تجارية وصناعية توقفت لسنوات.

الإجراءات المقبلة: القرار ينتقل إلى مجلس الشيوخ ثم البيت الأبيض

ورغم أهمية التصويت في مجلس النواب، إلا أن إلغاء العقوبات نهائيًا يتطلب موافقة مجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأمريكي ترامب. وسيكون الملف محل نقاش واسع خلال الأسابيع المقبلة في الكونجرس والبيت الأبيض.

