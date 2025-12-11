أبرزها سقوط الريال، نتائج مباريات اليوم في دوري أبطال أوروبا

18 حجم الخط

دوري أبطال أوروبا، أسدل الستار على منافسات الجولة السادسة من المرحلة الأولى لدوري أبطال أوروبا للموسم الحالي 2025/2026.

وأقيمت الأربعاء 7 مباريات جاءت نتائجها كالتالي:

كارباج أجدام (2) - (4) أياكس

فياريال (2) - (3) كوبنهاجن

أتلتيك بلباو (0) - (0) باريس سان جيرمان

باير ليفركوزن (2) - (2) نيوكاسل يونايتد

بوروسيا دورتموند (2) - (2) جليمت

كلوب بروج (0) - (3) أرسنال

يوفنتوس (2) - (0) ايه أي بافوس

ريال مدريد (1) - (2) مانشستر سيتي

بنفيكا (2) - (0) نابولي.

تعادل باريس سان جيرمان

وانتهت مباراة أتلتيك بلباو أمام باريس سان جيرمان بالتعادل السلبي في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب سان ماميس، ضمن مواجهات مرحلة الدوري ببطولة دوري أبطال أوروبا لنسخة 2025 - 2026.

سقوط ريال مدريد

وحقق فريق مانشستر سيتي الإنجليزي، فوزًا هامًّا على ريال مدريد الإسباني بنتيجة (2-1)، في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب سانتياجو برنابيو، ضمن لقاءات الجولة السادسة من مرحلة الدوري لبطولة دوري أبطال أوروبا.

