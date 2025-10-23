جزء يتحكم في السلوك الانفعالى، خبير تغذية يكشف عن خطأ صحي شائع عند تناول البرتقال

البرتقال من الفاكهة الموسمية الشهيرة التى تظهر فى فصل الشتاء وبدأ يظهر بالأسواق فى وقتنا الحالى وله عشاق كثيرون لنكهته المميزة.

والبرتقال من الفاكهة الغنية بفيتامين سي والألياف المهنة لصحة الجسم بشكل عام وينصح الأطباء بتناوله طوال فصل الشتاء لتقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض المعدية.

وفي هذا السياق قال الدكتور مجدى نزيه استشارى التغذية العلاجية، إن البرتقال من الفاكهة المهمة لصحة الجسم فى فصل الشتاء لأنه يقوى جهاز المناعة لغناه بفيتامين سي والألياف، ويفضل تناوله كما هو وليس عصيرا لأن العصير يكون بلا ألياف البرتقال المهمة للمناعة وللهضم والصحة بشكل عام.

أهمية الطبقة البيضاء حول البرتقال

وأضاف نزيه، أنه للأسف هناك خطأ شائع فى تقديم البرتقال وهى بعد تقشيره إزالة الطبقة البيضاء التى تحيط بفصوص البرتقال، وهذه الطبقة مهمة جدا للصحة لأنها تحتوى على مركب عضوى يتحكم فى السلوك الانفعالى للإنسان وهو أمر مهم للغاية، لذا يجب عند تناول البرتقال عدم إزالة هذه الطبقة البيضاء ويفضل تناوله كما هو وليس عصيرا للاستفادة منه جيدا.

البرتقال

فوائد البرتقال

ويحتوي البرتقال على مجموعة كبيرة من الفيتامينات والمعادن والمضادات الطبيعية التي تجعله كنز غذائي، ومن فوائد البرتقال:-

تعزيز المناعة، ويحتوي البرتقال على كمية كبيرة من فيتامين C، الذي يساعد على تقوية جهاز المناعة ومقاومة نزلات البرد والعدوى الفيروسية.

تحسين صحة القلب، والألياف القابلة للذوبان والبوتاسيوم الموجودان في البرتقال يساهمان في خفض ضغط الدم وتنظيم الكولسترول، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب.

دعم صحة الجهاز الهضمي، والألياف الطبيعية الموجودة في البرتقال تساعد على تحسين عملية الهضم ومنع الإمساك، كما تحافظ على صحة الأمعاء.

مضاد للأكسدة والالتهابات، ويحتوي البرتقال على مركبات مثل الفلافونويدات والكاروتينات، التي تحارب الجذور الحرة وتقلل من الالتهابات المزمنة في الجسم.

الوقاية من فقر الدم، ورغم أن البرتقال لا يحتوي على الحديد، إلا أن فيتامين C يساعد الجسم على امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية بشكل أفضل.

التحكم في الوزن، والبرتقال منخفض السعرات الحرارية وغني بالألياف، مما يمنح شعور بالشبع لفترة أطول ويقلل من تناول الطعام الزائد.

الوقاية من السرطان، ومضادات الأكسدة الموجودة فيه تساعد في حماية الخلايا من التلف الذي قد يؤدي إلى السرطان، خصوصًا سرطان الجلد والرئة والمعدة.

تفتيح البشرة وتوحيد اللون، وفيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين ويقلل من التصبغات والبقع الداكنة.

مكافحة الشيخوخة، ومضادات الأكسدة تساعد في تقليل ظهور التجاعيد والخطوط الدقيقة.

ترطيب البشرة، ويحتوي البرتقال على نسبة عالية من الماء تساعد في ترطيب البشرة من الداخل.





