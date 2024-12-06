فوائد البرتقال، يقوي المناعة والعظام ويحمي من سرطان القولون والمستقيم

فوائد البرتقال، البرتقال من فاكهة الشتاء الشهيرة والمميزة وهو من فصيلة الموالح له مذاق مميز وعشاق كثيرون ويقدم على حالته أو كعصير ويستخدم فى صناعة الحلوى.

وفوائد البرتقال، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم خاصة فيتامين سي ومضادات الأكسدة، وينصح الخبراء بتناوله.

أهمية تناول البرتقال

وقال الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، إن البرتقال من الفاكهة الشائعة والمفضلة لدى الكثيرين، ويرجع ذلك إلى مذاقه اللذيذ وقيمته الغذائية العالية، فهو غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة والألياف الغذائية، مما يجعله عنصرًا أساسيًا في أي نظام غذائي صحي ومتوازن.

فوائد البرتقال

فوائد البرتقال الصحية

وأضاف السيد، أن من فوائد البرتقال:

تعزيز جهاز المناعة، حيث يعتبر البرتقال من أهم المصادر الطبيعية لفيتامين سي، الذي يلعب دور حيوي في تقوية جهاز المناعة ومقاومة الأمراض، خاصة خلال فصل الشتاء.

يساعد البوتاسيوم الموجود في البرتقال على تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب والأوعية الدموية، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

الألياف الغذائية الموجودة في البرتقال لها دور هام في تحسين عملية الهضم وتنظيم حركة الأمعاء، مما يقلل من خطر الإصابة بالإمساك.

يساهم فيتامين سي ومضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال في حماية الجلد من التلف الناتج عن الجذور الحرة، ويعزز إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على نضارة ومرونة الجلد.

تحتوي بعض الدراسات على أدلة تشير إلى أن مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال قد تساعد في الوقاية من بعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والمستقيم.

يساعد فيتامين أ الموجود في البرتقال على الحفاظ على صحة العينين ويقلل من خطر الإصابة بالعديد من مشاكل العين، مثل الضمور البقعي.

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من السكريات الطبيعية التي توفر طاقة سريعة للجسم.

يساعد الكالسيوم الموجود في البرتقال على تقوية العظام والأسنان.

يساعد فيتامين سي على زيادة إنتاج السيروتونين، وهو ناقل عصبي مرتبط بتنظيم المزاج وتحسين الحالة النفسية.

طرق الاستفادة من البرتقال

وقدم الدكتور أحمد السيد أخصائي التغذية العلاجية، عدة نصائح للاستفادة القصوى من البرتقال، منها:-

للحصول على أكبر قدر من العناصر الغذائية، يفضل تناول البرتقال طازج بدلا من العصير المعلب.

تحتوي قشرة البرتقال على العديد من العناصر الغذائية المفيدة، لذا يمكن بشرها وإضافتها إلى العصائر أو السلطة.

الجمع مع الأطعمة الأخرى، حيث يمكن إضافة شرائح البرتقال إلى السلطات أو الزبادي أو الحبوب، مما يضيف نكهة لذيذة وقيمة غذائية إضافية.

وأوضح السيد، أن البرتقال من الفاكهة الغنية بالعناصر الغذائية التي تقدم العديد من الفوائد الصحية للجسم، لذا، يُنصح بتضمينه في النظام الغذائي اليومي للاستمتاع بفوائده العديدة والحفاظ على صحة جيدة.



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