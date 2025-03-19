أبرز فوائد البرتقال، يقوي المناعة ويحمي من السرطان

فوائد البرتقال، البرتقال من فاكهة الشتاء الشهيرة واللذيذة التى لها نكهة مميزة وعشاق كثيرون ويستخدم فى عمل العصائر والحلوى حسب الرغبة.

وفوائد البرتقال، عديدة لقيمته الغذائية العالية حيث يحتوى على العناصر الغذائية المهمة التي يحتاجها الجسم وينصح الخبراء بتناوله لأنه مقوى جيد للمناعة.

وتقول الدكتورة منى أيمن استشارى التغذية العلاجية، إن البرتقال من أكثر الفواكه شعبية في العالم، فهو يتميز بمذاقه اللذيذ وفوائده الصحية العديدة، ويُستهلك البرتقال بطرق مختلفة، سواءً كان طازجًا أو كعصير أو حتى في الحلويات والسلطات، ويُعرف بأنه مصدر غني بالفيتامينات والمعادن التي تعزز صحة الجسم.

فوائد البرتقال للصحة

وأضافت منى، أن من فوائد البرتقال التى تدفعنا لتناوله:-

مصدر غني بفيتامين C، ويُعتبر البرتقال من أغنى المصادر الطبيعية بفيتامين C، وهو عنصر ضروري لدعم جهاز المناعة، حيث يساعد في محاربة العدوى وتقليل مدة نزلات البرد.

يعمل كمضاد أكسدة قوي يحمي الخلايا من التلف الناتج عن الجذور الحرة، مما يقلل من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة.

فوائد البرتقال

يحتوي البرتقال على نسبة جيدة من البوتاسيوم والألياف ومضادات الأكسدة، مما يجعله مفيدًا لصحة القلب، إذ يساعد البوتاسيوم في خفض ضغط الدم، بينما تعمل الألياف على تقليل نسبة الكوليسترول الضار، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والسكتات الدماغية.

الألياف الغذائية الموجودة في البرتقال، وخاصةً البكتين، تساعد في تعزيز صحة الجهاز الهضمي من خلال تحسين حركة الأمعاء والوقاية من الإمساك، كما أن البرتقال يحتوي على مركبات طبيعية تساعد على تحفيز إنتاج العصارات الهاضمة، مما يسهل عملية الهضم.

أظهرت الدراسات أن مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال، مثل الفلافونويدات والكاروتينات، قد تساعد في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون والثدي، كما أن فيتامين C يعزز وظيفة جهاز المناعة، مما يساعد في محاربة الخلايا السرطانية.

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من الماء، مما يجعله مفيدًا في ترطيب الجسم والحفاظ على توازن السوائل.

فيتامين C يعزز إنتاج الكولاجين، وهو البروتين المسؤول عن صحة البشرة، مما يساعد في تقليل التجاعيد والحفاظ على نضارة البشرة.

يحتوي البرتقال على فيتامين A والكاروتينات، والتي تلعب دورًا مهمًا في الحفاظ على صحة العين وتقليل خطر الإصابة بالتنكس البقعي المرتبط بالعمر، كما أن مضادات الأكسدة تساعد في حماية العين من الأضرار الناتجة عن التعرض للأشعة فوق البنفسجية.

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