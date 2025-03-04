فوائد البرتقال، كنز غذائي يعزز الصحة ويحمي من الأمراض

البرتقال، هو الفاكهة الحمضية اللذيذة، ليست مجرد مصدر للنكهة المنعشة، بل هي كنز غذائي غني بالعناصر الأساسية التي تعزز صحة الجسم وتحميه من الأمراض.

1. تعزيز المناعة ومكافحة العدوى

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من فيتامين C، وهو مضاد أكسدة قوي يعزز جهاز المناعة، ويحمي الجسم من الأمراض والعدوى الفيروسية والبكتيرية.

وتساهم مضادات الأكسدة في البرتقال في مكافحة الجذور الحرة، التي تسبب تلف الخلايا وتضعف جهاز المناعة، وفقًا لموقع “WebMD” الطبي.

2. الوقاية من الأمراض المزمنة

مضادات الأكسدة الموجودة في البرتقال، مثل فيتامين C والفلافونويد، تساعد في مكافحة الجذور الحرة، التي تزيد من خطر الإصابة بالأمراض المزمنة مثل السرطان وأمراض القلب.

ويحتوي البرتقال على مركبات الفلافونويد التي تساهم في تقليل خطر الإصابة ببعض أنواع السرطان، مثل سرطان القولون وسرطان الثدي.

3. صحة القلب والأوعية الدموية

يساعد البرتقال في خفض مستويات الكوليسترول الضار وضغط الدم، مما يقلل من خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

البوتاسيوم الموجود في البرتقال يساعد في تنظيم ضغط الدم والحفاظ على صحة القلب.

4. الجهاز الهضمي وصحة الأمعاء

يحتوي البرتقال على الألياف الغذائية التي تعزز صحة الجهاز الهضمي، وتساعد في الوقاية من الإمساك وتحسين حركة الأمعاء.

وتساهم الألياف في البرتقال في تغذية البكتيريا النافعة في الأمعاء، مما يعزز صحة الجهاز الهضمي بشكل عام.

5. صحة البشرة ونضارتها

يساعد فيتامين C الموجود في البرتقال في إنتاج الكولاجين، وهو بروتين ضروري لصحة البشرة ومرونتها، مما يقلل من ظهور التجاعيد وعلامات الشيخوخة.

تساهم مضادات الأكسدة في البرتقال في حماية البشرة من التلف الناتج عن أشعة الشمس والعوامل البيئية الضارة.

6. امتصاص الحديد والوقاية من فقر الدم

يساعد فيتامين C في زيادة امتصاص الحديد من الأطعمة النباتية، مما يقي من فقر الدم الناتج عن نقص الحديد.

7. صحة العين والرؤية

يحتوي البرتقال على فيتامين A ومضادات الأكسدة الأخرى التي تحافظ على صحة العين، وتقلل من خطر الإصابة بأمراض العين المرتبطة بالتقدم في العمر، مثل التنكس البقعي.

8. تنظيم مستويات السكر في الدم

الألياف الموجودة في البرتقال تساعد في تنظيم مستويات السكر في الدم، مما يجعله خيارًا جيدًا للأشخاص المصابين بداء السكري.

9. صحة الكلى ومنع حصوات الكلى

يحتوي البرتقال على السترات، وهي مادة تساعد في منع تكون حصوات الكلى

10. ترطيب الجسم وتوازن السوائل

يحتوي البرتقال على نسبة عالية من الماء، مما يساعد في ترطيب الجسم والحفاظ على توازن السوائل.

نصائح للاستفادة القصوى من البرتقال

تناول البرتقال الطازج للحصول على أقصى فائدة من عناصره الغذائية.

يمكن تناول البرتقال كوجبة خفيفة أو إضافته إلى السلطات والعصائر.

يمكن الاستفادة من قشر البرتقال أيضًا حيث يمكن استخدامه في بعض الوصفات للأكل أو للحلويات.

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