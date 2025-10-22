الأربعاء 22 أكتوبر 2025
رئيس جامعة سوهاج يفحص حالات إكلينيكية أثناء إلقاء درس عملي لطلاب الطب (صور)

رئيس جامعة سوهاج
رئيس جامعة سوهاج يفحص إحدى الحالات، فيتو

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج وأستاذ جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بكلية الطب، حرصه على أداء دوره الأكاديمي إلى جانب مسؤولياته الإدارية، حيث ألقى درسا عمليا لطلاب الفرقة الخامسة بكلية الطب عن إصابة الأعصاب الطرفية، تناول خلالها أحدث الأساليب التشخيصية والجراحية في هذا المجال الدقيق.

رئيس جامعة سوهاج يفحص عددا من الحالات الإكلينيكية خلال إلقاء درس عملي لطلاب الفرقة النهائية بكلية الطب البشري

 

 

وخلال الدرس، فحص الدكتور حسان النعماني عددًا من الحالات الإكلينيكية والتطبيقات العملية، مؤكدًا على أهمية الدمج بين الدراسة النظرية والتدريب العملي في إعداد الطبيب المتميز.

كما أتاح للطلاب فرصة الحوار والمناقشة لربط المفاهيم الأكاديمية بالواقع الطبي.

رئيس جامعة سوهاج: التواصل المباشر مع الطلاب يرسخ العلاقة الأكاديمية والإنسانية

وأوضح النعماني أن التدريس والتفاعل مع الطلاب يمثلان أحد أقرب الأدوار إلى قلبه، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الطلاب يرسخ العلاقة الأكاديمية والإنسانية التي تعد أساس العملية التعليمية موجهًا رسالة لطلاب كلية الطب، حثّهم فيها على الجد والاجتهاد والالتزام بالتدريب العملي المستمر، مؤكدًا أن مهنة الطب ليست مجرد دراسة، بل رسالة سامية تتطلب الإخلاص والانضباط والعطاء بلا حدود.

الجريدة الرسمية