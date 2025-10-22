رئيس جامعة سوهاج يفحص حالات إكلينيكية أثناء إلقاء درس عملي لطلاب الطب (صور)

أكد الدكتور حسان النعماني، رئيس جامعة سوهاج وأستاذ جراحة اليد والجراحات الميكروسكوبية بكلية الطب، حرصه على أداء دوره الأكاديمي إلى جانب مسؤولياته الإدارية، حيث ألقى درسا عمليا لطلاب الفرقة الخامسة بكلية الطب عن إصابة الأعصاب الطرفية، تناول خلالها أحدث الأساليب التشخيصية والجراحية في هذا المجال الدقيق.

رئيس جامعة سوهاج يفحص عددا من الحالات الإكلينيكية خلال إلقاء درس عملي لطلاب الفرقة النهائية بكلية الطب البشري

وخلال الدرس، فحص الدكتور حسان النعماني عددًا من الحالات الإكلينيكية والتطبيقات العملية، مؤكدًا على أهمية الدمج بين الدراسة النظرية والتدريب العملي في إعداد الطبيب المتميز.

كما أتاح للطلاب فرصة الحوار والمناقشة لربط المفاهيم الأكاديمية بالواقع الطبي.

رئيس جامعة سوهاج: التواصل المباشر مع الطلاب يرسخ العلاقة الأكاديمية والإنسانية

وأوضح النعماني أن التدريس والتفاعل مع الطلاب يمثلان أحد أقرب الأدوار إلى قلبه، مؤكدًا أن التواصل المباشر مع الطلاب يرسخ العلاقة الأكاديمية والإنسانية التي تعد أساس العملية التعليمية موجهًا رسالة لطلاب كلية الطب، حثّهم فيها على الجد والاجتهاد والالتزام بالتدريب العملي المستمر، مؤكدًا أن مهنة الطب ليست مجرد دراسة، بل رسالة سامية تتطلب الإخلاص والانضباط والعطاء بلا حدود.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.