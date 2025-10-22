الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مبادرة "بيئتنا خضراء مستدامة 2" تنظم سلسلة من الندوات بمدارس الإسماعيلية

مبادرة بيئتنا خضراء
مبادرة "بيئتنا خضراء مستدامة 2"

نظمت إدارة شئون البيئة في محافظة الإسماعيلية بالتعاون والتنسيق مع قسم التنمية المستدامة بمديرية التربية والتعليم، فعاليات بيئية لطلبة مدرسة الشيخ زايد الإبتدائية. 

محافظ الإسماعيلية يتابع جهود جهاز تشغيل الشباب بأبوصوير

آخر تطورات التحقيقات في مقتل طالب الإسماعيلية

أبرز فاعليات المبادرة 

وتضمنت الفعاليات عدة أنشطة منها ندوة توعوية للباحثتين دكتورة مروة عبد الكريم، ودكتورة شيماء سيد، وتناولت الندوة المحاور التالية:  تعريف البيئة والنظام البيئي والعلاقة بين الإنسان والبيئة وأهمية الحفاظ على التوازن البيئي والتنوع البيولوجي، والتحديات البيئية الحالية ومشكلة التلوث البيئي بأنواعه (الهواء، الماء، التربة، والغذاء) وأسبابه وأضراره. 

 

جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو

 

كما تناولت الندوة تسليط الضوء على ظاهرتي الاحتباس الحراري والتلوث البلاستيكي، التعريف بمفهوم البصمة الكربونية، ودور إدارة شئون البيئة في حماية البيئة بالإسماعيلية، بالإضافة إلى كيفية تحقيق نظام بيئي متكامل مستدام من خلال أربع قواعد (ترشيد وتشجير وتدوير وتوعية).  

كما شملت الندوة أنشطة تفاعلية من مسابقات وعرض فيديوهات توضيحية.

تلا ذلك عرض فيديو توعوي خاص بإدارة شئون البيئة لمسرحية بيئية تبرز دورنا كأفراد في حماية البيئة وغرس قيم المسئولية تجاه قضايا الاستدامة لدى النشء. 

وتطرقت الكيميائية مروة الخولي مدير إدارة شئون البيئة بالمحافظة، إلى الدور الحيوي لإدارة شئون البيئة في دعم أهداف الدولة للتنمية المستدامة، وأهمية ترسيخ المفاهيم البيئية السليمة لدى جميع فئات المجتمع، وخاصة فئة الأطفال، باعتبارهم البنية الأساسية نحو مستقبل أكثر استدامة، مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة وبناء وعي مجتمعي سليم لن يكون ممكنًا إلا من خلال العمل الجماعي والتوعية المستمرة.

جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو
جانب من الفاعليات، فيتو

استخدام البلاستيك

وعلى هامش الفعاليات أقيمت ورشة عمل تفاعلية لإعادة استخدام البلاستيك والورق وتحويلها إلى منتجات نافعة صديقة للبيئة. 

ويأتي ذلك في إطار خطة إدارة البيئة لنشر الوعي البيئي وترسيخ الممارسات البيئية المستدامة بين أفراد المجتمع وتحقيق نظام بيئي متكامل مستدام.

الاسماعيلية بالاسماعيلية محافظة الإسماعيلية أنشطة إدارة البيئة بالإسماعيلية مبادرة بيئتنا خضراء مستدامة مدارس الاسماعيلية

