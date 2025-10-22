لجنة الرقابة والتفتيش بوزارة التعليم تتفقد مدارس بورفؤاد (صور)

تفقد أشرف سلومة، مدير الإدارة المركزية للرقابة والتفتيش بوزارة التربية والتعليم، وطاهر الغرباوي، مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، صباح اليوم، عددا من مدارس إدارة بورفؤاد التعليمية لمتابعة انتظام سير العملية التعليمية بها.

جاء ذلك بحضور أحمد الشربيني مدير عام إدارة بورفؤاد وحنان محمد وكيل الإدارة ورائد شاهين مدير المكتب الفني لمدير المديرية.

اللجنة الوزارية تشارك الطلاب في طابور الصباح، فيتو

وبدأت الجولة بحضور فعاليات طابور الصباح ومراسم تحية العلم والإذاعة الصباحية بمدرسة جواد حسني الابتدائية المعتمدة بحضور رانيا نعمان مدير المدرسة، وتضم ٩٢٢ طالب وطالبة موزعين على ٢٣ فصلا دراسيا، وأثنوا على انتظام حضور الطلاب والمعلمين والمظهر الحضاري المشرف لكامل هيئة التدريس وطاقم الإدارة.

اللجنة الوزارية تشارك الطلاب في طابور الصباح، فيتو

كما تفقد الجمع مدرسة بورفؤاد الثانوية بنات وكان في استقبالهم الدكتورة حنان آدم مدير المدرسة، ويبلغ عدد طالباتها ٧٩٤ طالبة موزعين على ١٧ فصلا وتفقدا عددا من الفصول الدراسية وناقشا طالبات الصف الأول الثانوي حول فلسفة وزارة التربية والتعليم بنظام البكالوريا.

ثم توجه طاهر الغرباوي وضيفه بعد ذلك لمدرسة نبوية الجابري الإعدادية بنات وكان في استقبالهم سميرة فتح الله مدير المدرسة، وتضم ١٦ فصلا دراسيا بإجمالي عدد ٧٢٩ طالبة، واستمعوا إلى شرح المعلمين واشادوا بانتظام وانضباط اليوم الدراسي بها.

اللجنة الوزارية تتفقد مدارس بورفؤاد، فيتو

كما تفقد أشرف سلومة وطاهر الغرباوي مدرسة عمرو السقا الإعدادية بنات وكان في استقبالهم جيهان عبد الفتاح مدير المدرسة، والتى تضم ٥٢٢ طالبة موزعين على ١٧ فصلا دراسيا، مشددين على الاهتمام بتنفيذ التقييمات فى مواعيدها بصورة دورية وتفعيل مجموعات الدعم والتقوية.

واختتم مدير الإدارة العامة للتفتيش والرقابة ومدير المديرية جولتهم بالإدارة بتفقد مدرسة السادات الثانوية بنين بحضور جيهان حسين مدير المدرسة، والتى تضم ٢٨٠ طالب موزعين على ١٨ فصلا دراسيا، وعقدا اجتماعا مع طلاب الصف الأول الثانوي مؤكدين على حرية الطالب فى الإختيار مابين الثانوية العامة والبكالوريا، وعلى ضرورة فهم أبعاد النظام الجديد الذى يمنح الطالب أكثر من محاولة واحدة متمنين لهم دوام النجاح والتوفيق.

