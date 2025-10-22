الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

11 معلومة عن المدرسة العربية المتقدمة في الفيزياء الفلكية برعاية التعليم العالي

المعهد القومي للبحوث
المعهد القومي للبحوث الفلكية
أعلن الدكتور طه توفيق رابح، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، افتتاح المدرسة العربية المتقدمة الخامسة في الفيزياء الفلكية.

ونستعرض خلال هذا التقرير أهم المعلومات المتاحة عن المدرسة.

معلومات عن مدرسة الفيزياء الفلكية الخامسة

  1. تُقام المدرسة خلال الفترة من 17 إلى 23 أكتوبر الجاري بمرصد القطامية الفلكي للعام الخامس على التوالي.
  2. تأتي بالتعاون مع الجمعية العلمية للفلك والفضاء بمصر والجمعية العربية الفلكية بالمغرب.
  3. المدرسة تمثل منصة علمية متميزة.
  4. تجمع المدرسة نخبة من العلماء والباحثين والطلاب من مختلف الدول العربية والأجنبية.
  5. تسعى المدرسة لتبادل الخبرات في أحدث مجالات الفيزياء الفلكية.
  6. النسخة الحالية تركز على موضوعات متقدمة.
  7. تشمل الموضوعات التحليل الطيفي للنجوم المتغيرة والتحليل الكيميائي لمادة ما بين النجوم، والنمذجة الخطية في التحليل الطيفي والدراسات الشاملة للعناقيد النجمية، فضلًا عن التعريف بالتطورات الحديثة في أجهزة الرصد الفلكي بمرصد القطامية وآفاق التعاون الدولي المستقبلية في هذا المجال، والتدريب على كيفية الحصول على البيانات من أرشيفات التلسكوبات وإجراء الرصد الاحترافي، وإعداد وكتابة الأوراق البحثية العلمية.
  8. تقدم للمدرسة هذا العام 50 طالبًا من مصر وعدد من الدول العربية والأجنبية.
  9. من بين هذه الدول بلجيكا والهند وباكستان والمغرب وتونس والجزائر وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة، يمثلون تخصصات الفلك والفيزياء الفلكية والرياضيات الفلكية والفيزياء.
  10. قامت اللجنة العلمية بدراسة أوراق المتقدمين وسيرهم الذاتية وخطابات الترشيح والتزكية المقدمة من أساتذتهم.
  11. انتهت اللجنة إلى عدد المشاركين الفعليين 42 طالبًا بعد استكمال إجراءاتهم.

