الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

سفيرة الاتحاد الأوروبي: دعمنا للتعليم في مصر هو الأكبر في تاريخه لدولة عربية

سفيرة الاتحاد الأوروبي
سفيرة الاتحاد الأوروبي في الجامعة البريطانية

أكدت السفيرة أنجلينا آيخورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدي مصر، على عمق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعليم، موضحة أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد لمصر هو الأكبر في تاريخه لدولة عربية، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في شتى القطاعات، خاصة تلك التي تستهدف بناء الإنسان وتعزيز قدراته.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، لها لبحث سبل التعاون المشترك، وجلسة حوارية مفتوحة لها مع طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة.

وشددت السفيرة على أن دعم التعليم والطلاب يأتي في مقدمة أولويات الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن 70% من استثمارات الاتحاد الأوروبي في القارة الأفريقية، ومنها مصر والمغرب، تمثل التزامًا طويل الأمد بدعم التنمية.

واختتمت حديثها بالتنبيه إلى أهمية الحفاظ على البُعد الإنساني في عصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه لا يجب السماح للتكنولوجيا بأن تقود الإنسان، بل ينبغي العمل على وضع أطر تضمن استخدامها بما يخدم التقدم دون فقدان القيم الإنسانية.

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تحمل رسالة واضحة ترتكز على بناء مؤسسة أكاديمية تلبّي احتياجات الدولة والمجتمع، وتركز على المشروعات التطبيقية والتنموية، وتحقق التوازن بين الأدوار الاكاديمية وغير الاكاديمية، من خلال منظومة تعليمية تتمحور حول الطالب وتجمع الإبداع، الابتكار والتعليم في وحدة لا تنفصل.

وأشار إلى أن الجامعة عضوًا في مرصد الماجنا كارتا وقد حصلت على  الاعتماد المؤسسي من هيئة الجودة البريطانية QAA، مما يعكس التزامها باستراتيجية واضحة تستهدف تحقيق رؤية مصر 2030 على المستوى القومي، وأهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

وأوضح الدكتور "لطفي"، أن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، وتُسيّر قوافل أسبوعية للقرى الأكثر احتياجًا، فضلًا عن مستشفى طب الأسنان بالجامعة والذي يستقبل يوميًا من 800 إلى 1000 مواطن للعلاج المجاني.

حضر اللقاء الدكتور جيمس جازارد النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة البريطانية، والدكتور يحيي بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات، والدكتورة ودودة بدران نائب رئيس الجامعة للقطاع الأدبي، والسفير محمود كارم مدير مركز مصر والشرق الأوسط بالجامعة، والدكتورة هادية فخر الدين، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، والدكتورة أماني خضير رئيس قسم العلوم السياسية، والدكتور حسام شعبان نائب عميد كلية القانون بالجامعة، والدكتورة سارة الخشن مديرة إدارة التطوير الإستراتيجي ورئيس برنامج محاكاة قمة المناخ بالجامعة البريطانية في مصر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الجامعة البريطانية سفيرة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الاوروبي محاكاة قمة المناخ هيئة الجودة البريطانية مرصد الماجنا كارتا القارة الإفريقية الذكاء الاصطناعي

مواد متعلقة

السيسي يستقبل الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي

رئيس الجامعة البريطانية يدعو لتخصيص نائب للذكاء الاصطناعي بكل جامعة

الانتهاء من رصف الطريق الدائري بكفر سعد ضمن مبادرة حياة كريمة

الأكثر قراءة

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

البنك المركزي: عدد المحافظ الإلكترونية في البنوك وصل إلى 55.8 مليون بطاقة

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

مصادر: اختيار مصطفى شوكت لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالشيوخ

المشاط: القطاع المصرفي يستحوذ على 42% من التمويلات التنموية للقطاع الخاص

الصدارة ليست لأهل القمة، ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ11

مايان السيد لـ"فيتو": فخورة بمشاركتي بفيلمين في الجونة السينمائي.. ويسرا "ملكة حياتنا" (فيديو)

خدمات

المزيد

لحظة بلحظة، سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الأربعاء

تراجع سعر الجنيه الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القلم في المنام وعلاقته بكثرة الحاسدين والحاقدين حوله

وردت في السنة النبوية، أذكار وأدعية الاستيقاظ من النوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية