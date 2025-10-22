سفيرة الاتحاد الأوروبي: دعمنا للتعليم في مصر هو الأكبر في تاريخه لدولة عربية

أكدت السفيرة أنجلينا آيخورست، سفيرة الاتحاد الأوروبي لدي مصر، على عمق التعاون بين مصر والاتحاد الأوروبي في مختلف المجالات، وعلى رأسها التعليم، موضحة أن الدعم الذي يقدمه الاتحاد لمصر هو الأكبر في تاريخه لدولة عربية، وهو ما يعكس الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين في شتى القطاعات، خاصة تلك التي تستهدف بناء الإنسان وتعزيز قدراته.

جاء ذلك خلال استقبال الدكتور محمد لطفي رئيس الجامعة البريطانية في مصر، لها لبحث سبل التعاون المشترك، وجلسة حوارية مفتوحة لها مع طلاب كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة.

وشددت السفيرة على أن دعم التعليم والطلاب يأتي في مقدمة أولويات الاتحاد الأوروبي.

وأوضحت أن 70% من استثمارات الاتحاد الأوروبي في القارة الأفريقية، ومنها مصر والمغرب، تمثل التزامًا طويل الأمد بدعم التنمية.

واختتمت حديثها بالتنبيه إلى أهمية الحفاظ على البُعد الإنساني في عصر الذكاء الاصطناعي، مؤكدة أنه لا يجب السماح للتكنولوجيا بأن تقود الإنسان، بل ينبغي العمل على وضع أطر تضمن استخدامها بما يخدم التقدم دون فقدان القيم الإنسانية.

وأكد الدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة البريطانية في مصر، أن الجامعة تحمل رسالة واضحة ترتكز على بناء مؤسسة أكاديمية تلبّي احتياجات الدولة والمجتمع، وتركز على المشروعات التطبيقية والتنموية، وتحقق التوازن بين الأدوار الاكاديمية وغير الاكاديمية، من خلال منظومة تعليمية تتمحور حول الطالب وتجمع الإبداع، الابتكار والتعليم في وحدة لا تنفصل.

وأشار إلى أن الجامعة عضوًا في مرصد الماجنا كارتا وقد حصلت على الاعتماد المؤسسي من هيئة الجودة البريطانية QAA، مما يعكس التزامها باستراتيجية واضحة تستهدف تحقيق رؤية مصر 2030 على المستوى القومي، وأهداف التنمية المستدامة على المستوى العالمي.

وأوضح الدكتور "لطفي"، أن الجامعة وقعت بروتوكول تعاون مع مبادرة "حياة كريمة"، وتُسيّر قوافل أسبوعية للقرى الأكثر احتياجًا، فضلًا عن مستشفى طب الأسنان بالجامعة والذي يستقبل يوميًا من 800 إلى 1000 مواطن للعلاج المجاني.

حضر اللقاء الدكتور جيمس جازارد النائب الأكاديمي لرئيس الجامعة البريطانية، والدكتور يحيي بهي الدين نائب رئيس الجامعة البريطانية للبحوث والمشروعات، والدكتورة ودودة بدران نائب رئيس الجامعة للقطاع الأدبي، والسفير محمود كارم مدير مركز مصر والشرق الأوسط بالجامعة، والدكتورة هادية فخر الدين، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، والدكتورة أماني خضير رئيس قسم العلوم السياسية، والدكتور حسام شعبان نائب عميد كلية القانون بالجامعة، والدكتورة سارة الخشن مديرة إدارة التطوير الإستراتيجي ورئيس برنامج محاكاة قمة المناخ بالجامعة البريطانية في مصر.

