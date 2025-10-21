فاقوس التعليمية تستقبل لجنة من الوزارة برئاسة وليد الفخراني

استقبل حاتم محمود مدير عام الإدارة التعليمية بفاقوس بمحافظة الشرقية الدكتور وليد الفخراني مدير الإدارة المركزية لتكنولوجيا التعليم بوزارة التربية والتعليم ومهدى محمد بمكتب متابعة الوزير وطارق عبد الرشيد مدير إدارة مركز التطوير التكنولوجي بمديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية وهالة صهيون مدير إدارة الإحصاء والمعلومات بمديرية التربية والتعليم بالشرقية وبحضور عبد الخالق مساعد وكيل الادارة.

زيارة أربع مدارس بإدارة فاقوس

وجاء ذلك خلال زيارتهم لعدد من مدارس الإدارة، المتمثلة فى مدرسة الشهيد عبد الرحمن عبد البر الابتدائية ومدرسة أبو تمراز الابتدائية ومدرسة الشهيد ابراهيم صفا الثانوية المشتركة بالاضافة الى مدرسة الإعدادية بنات بفاقوس حيث تم خلال الزيارة مناقشة موقف العجز والزيادة في التخصصات المختلفة، وطرق معالجة الفجوات بين المدارس بما يضمن تحقيق التوازن في توزيع المعلمين.

جانب من زيارات المدارس بفاقوس -فيتو

استكمال قواعد البيانات وتحديث الإحصاءات

كما تم التأكيد على متابعة المسافات بين المدارس عند إعداد خطط الندب والنقل بما يحقق العدالة ويراعي البعد الجغرافي كما تم التشديد على أهمية استكمال قواعد البيانات وتحديث الإحصاءات بدقة لضمان دقة القرارات المرتبطة بالتوزيع البشري والإداري ومتابعة تفعيل معامل التطوير التكنولوجي بالمدارس واستغلالها في دعم العملية التعليمية والتحول الرقمي.

الضيوف أشادوا بالانضباط بالمدارس

وفي ختام الزيارة، أشاد الضيوف بمستوى الأداء والانضباط داخل المدارس، وبالجهود المبذولة من قبل إدارة فاقوس التعليمية في تطوير العمل الميداني ودعم التحول الرقمي في المدارس.

