التحفظ على السائق والسيارة في حادث إصابة 6 عمال بطريق بلبيس

شهدت محافظة الشرقية، صباح اليوم، حادث انقلاب سيارة ربع نقل تقل عددًا من العمال، ما أسفر عن إصابة 6 أشخاص بإصابات خطيرة ومتفرقة، على طريق بلبيس – السلام بالقرب من منطقة المظلات.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن إصابة ٦ أشخاص

وتلقت غرفة عمليات مرفق إسعاف الشرقية بلاغًا يفيد بوقوع الحادث، فتم الدفع على الفور بـ 5 سيارات إسعاف إلى موقع البلاغ، حيث جرى نقل المصابين إلى مستشفى بلبيس المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

المعاينة الأولية تكشف أسباب الحادث

وكشفت المعاينة الأولية أن السرعة الزائدة ومحاولة السائق تجاوز السيارات الأخرى تسببت في اختلال عجلة القيادة بيده، ما أدى إلى انقلاب السيارة بشكل مفاجئ وسط الطريق.

التحفظ على السيارة والسائق

وانتقلت قوة من مباحث مركز شرطة بلبيس إلى مكان الحادث، فيما باشرت النيابة العامة التحقيق، وأمرت بالتحفظ على السيارة والسائق لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية.

