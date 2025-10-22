قافلة طبية مجانية لأهالي قرى مركز بدر ضمن مبادرة "جايين لأهالينا"

تنظم مديرية الصحة بالبحيرة، قافلة طبية مجانية بقرية حراء بمركز بدر، يومي الجمعة والسبت 24 و25 أكتوبر الجاري، لخدمة أهالى القرية والعزب والقرى المجاورة ومنها (الإيمان ط - الايمان ح - عثمان بن عفان - بغداد - عبد السلام عارف)، وذلك ضمن فعاليات مبادرة "جايين لأهالينا".

لجنة طبية متخصصة لعمل التقارير الطبية

وتضم القافلة 6 عيادات طبية متنوعة لتقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني في تخصصات: ( العظام، الجراحة، الأسنان، الباطنة، الأطفال، النساء )، كما تتوفر عيادة للكشف المبكر عن أمراض الضغط والسكر، وأجهزة سونار بعيادتي النساء والباطنة، بالإضافة إلى معملى دم وطفيليات وجهاز أشعة لتقديم تشخيص دقيق وسريع للحالات، وتتضمن القافلة أيضًا لجنة طبية متخصصة لعمل التقارير الطبية وتقديم خدمة العلاج على نفقة الدولة، إلى جانب تقديم خدمة التثقيف الصحي للمواطنين المترددين، بالإضافة إلى صرف الأدوية مجانًا من خلال صيدلية القافلة بعد توقيع الكشف الطبي.

إحضار بطاقة الرقم القومي

وتدعو محافظة البحيرة جميع أهالي القرية والقرى المجاورة إلى التوجه لمقر القافلة للاستفادة من الخدمات الطبية المجانية، مع إحضار بطاقة الرقم القومي أو شهادة الميلاد للأطفال.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.