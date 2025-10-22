بسبب طبق فول.. "رفت" طلعت حرب مساعده!

حديث قلب

أستاذنا الكاتب الكبير الراحل مصطفى أمين يعد من أهم الصحفيين المصريين، وتتلمذ على يديه مئات الصحفيين الذين شغلوا مناصب قيادية في بلاط صاحبة الجلالة.. وكانت "فكرة" هي عنوان عموده اليومي بالصفحة الأخيرة بجريدة الأخبار منذ عام 1976 وحتى وفاته 1997، وظلت تلامس نبض الشارع المصري والعربي، ثم جمعت مؤسسة أخبار اليوم 200 فكرة في كتاب واحد، وأعادت طبعه ثلاث مرات بسبب نفاذ الكميات المطبوعة!

وهذه فكرة طريفة ضمن أفكار هذا الكتاب الشيق، وتحكي قصة الاقتصادي الكبير طلعت حرب مع أحد أبرز مساعديه الشباب؛ والذي اضطر إلى إقالته بسبب كذبه!

في كتابه 200 فكرة، يحكي مصطفى أمين عن أغرب سبب إقالة شافه في حياته، بيقول إن الاقتصادي طلعت حرب، وهو مؤسس الاقتصاد المصري وبنك مصر، راجل عبقري، ويقدر يحول التراب لدهب حرفيا، طلعت حرب، حط ثقته كلها في أحمد سالم، وأحمد سالم دا فلتة من فلتات عصره.

يعني أحمد سالم هو أول شاب مصري يسوق طيارة، أول واحد يتكلم في الإذاعة ويقول هنا القاهرة اللي بقت ماركة مسجلة باسمه، إتجوز أحلى بنات في مصر، إتجوز كاميليا ومديحة يسرى وأسمهان، وتحية كاريوكا وأمينة البارودي، وكان رئيس استديو مصر والمشرف على إنتاجه، وكان ممثل ومؤلف ومخرج ومنتج، وتقريبا عمل كل حاجة، وكل دا وهو لسه شاب صغير في ريعان شبابه..

وكان بيقبض من طلعت حرب أعلى مرتب لموظف في مصر وقتها، يعني تقدر تقول إنه كان أغنى شاب في مصر، فطبعا الغيرانين كتروا، واللي يقول لطلعت حرب دا فيه دا عليه دا له مغامرات نسائية، دا بتاع سهرات، لكن طلعت حرب كان رافض تماما يصدق عليه أي حاجة..

وفي يوم، كان طلعت حرب مريض، في بيته في حلوان، وراح أحمد سالم، يسأل عنه، وقاله طلعت حرب: "أرجوك يا أحمد أن تحضر معك بكرا الصبح طبق فول مدمس من محل التابعي"، ودا اشهر محل فول في مصر وقتها، فأحمد سالم، قاله من عيني يا طلعت بيك..

راح أحمد سالم الشغل، وسهر بالليل سهرة حلوة وروح نام، وطبعا صحي الصبح نسي موضوع طبق الفول خالص، فراح لطلعت حرب، فين يا أحمد أفندي الفول، قاله، أنا روحت الصبح لمحل التابعي، لقيته مقفول أصل أخوه مات، فطلعت حرف سكت ومقالش أي حاجة.. تمام.. تمام..

مشي أحمد سالم من هنا، وطلعت حرب نده عليهم يحضروله العربية، وقال للسواق إطلع ع التابعي، طلع عالتابعي، قعد وجاله الفطار، وجه الحاج التابعي بنفسه يسلم على طلعت حرب، فطلعت حرب، قاله البقاء لله في أخوك يا حاج تابعي.. فقاله بس أنا أخويا مماتش، قاله ولا قفلت المحل بتاعك.. قاله ولا قفلت المحل بتاعي..

فطلعت باشا حرب، طلع على مكتبه في بنك مصر وأصدر قرارًا بفصل أحمد سالم من جميع مناصبه في الشركات والمؤسسات التابعة لبنك مصر..

ولما مصطفى أمين سأله، قاله يعني إنت جاتك كل الوشايات على أحمد سالم إنه له مغامرات نسائية وإنه بتاع سهرات وإنه وإنه وطردته علشان طبق فول، فقاله: “الرجل الذي يكذب علي في طبق الفول المدمس، سيكذب علي في مليون جنيه.. إن هذه وظائف ثقة وما دام قد فقد ثقتي فهو لا يصلح للعمل معي”..

فكان طبق الفول المدمس من عند التابعي، سبب في ضياع راتب أغنى شاب في مصر..

