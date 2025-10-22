فلسطيني يتواصل مع ترامب ويطالبه بزيارة غزة، إعلام إسرائيلي يكشف التفاصيل

نشرت وسائل إعلام إسرائيلية تقريرًا تحدثت فيه عما وصفته بـ"قناة سرية بين غزة وترامب"، مشيرة إلى أن من وصفتها بمجموعة "تكنوقراط" من القطاع، بعثت برسالة إلى الرئيس الأمريكي.

تقديم الدعم الفني والمشورة في اتخاذ قرارات صحية لإدارة القطاع

وبحسب التقرير، الذي نشرته القناة 12 الإسرائيلية، فإن هذه المجموعة يقودها إياد أبو رمضان، رئيس غرفة التجارة في غزة، مشيرة إلى أنه أجرى مقابلة حصرية مع القناة حول رؤيته لمستقبل القطاع.

وبحسب القناة الإسرائيلية، فإن هذه المجموعة تتكون من خبراء، مهندسين وعاملين في المجال الإنساني، مشيرة إلى تأكيد أبو رمضان أنهم "لا يريدون أن يحلوا محل أي سلطة قائمة وإنما هدفهم هو تقديم الدعم الفني والمشورة في اتخاذ قرارات صحية لإدارة القطاع".

إعادة تأهيل الجامعات وربطها بمؤسسات دولية

وأشارت القناة إلى قول أبو رمضان: إن "المجموعة تهدف إلى المساهمة في بناء مؤسسات ديمقراطية تحت إطار المسئولية العامة والتداول السلمي للسلطة اعتمادًا على رؤية تضم محاور عدة، أبرزها حرية الحركة للناس والبضائع عبر المعابر، وإعادة تأهيل الجامعات وربطها بمؤسسات دولية للبحث والتعليم".

كما تتضمن رؤية المجموعة "إشراك الشباب في العمل والبناء لضمان دورهم الفعّال في مستقبل القطاع، الذي يجب أن تديره حكومة ديمقراطية خاضعة للمساءلة تسمح بتداول السلطة"، بحسب القناة.

كما أشار التقرير إلى أن "أبو محمد (أبو رمضان)، يرى ضرورة بدء إعادة الإعمار الشاملة للقطاع لحماية الناس من الظروف القاسية التي يعيشونها ومنع التهديدات المستقبلية"، مشيرًا إلى ضرورة التأكيد على أن "الخطر الحقيقي على القطاع يأتي من إسرائيل وليس العكس".

وبحسب التقرير، فإن أبو رمضان يرى أن مجموعته "ستعمل كمستشارين لنقل الخبرة والمعرفة حول غزة إلى جميع الأطراف، سواء السلطة الحاكمة أو المجتمع الدولي".

وقف إطلاق النار

ولفت التقرير إلى تحذير أبو رمضان من "استعادة نفوذ حماس إذا لم يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار، التي تشمل فتح المعابر وإعادة الحياة الطبيعية وإشراك الشباب في العمل"، مؤكدًا أن "حرمان الشباب من فرص حقيقية يسهم في استمرار حلقة العنف".

وحول رؤيته حول ما إذا كانت حركة حماس ستقبل نزع سلاحها وفق رؤيتهم، أشار التقرير إلى قول أبو رمضان إنه "لا يعلم ما سيحدث في بالنسبة لهذا الأمر".

وأشار التقرير إلى أن "هذه المجموعة أرسلت رسالة شكر إلى ترامب، بعد التوصل لوقف إطلاق النار في غزة، قالوا فيها: إن شعب غزة يجب أن يكون في قلب عملية إعادة الإعمار، وأن أي جهود لا تتم بمشاركته لن تنجح وأنه يجب إشراك الفلسطينيين فعليًّا في صياغة مستقبلهم، داعين الرئيس الأمريكي إلى زيارة القطاع، مؤكدين أن هذه الخطوة ستكون رمزا لانتصار السلام".



