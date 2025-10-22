الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي: نعزز شراكتنا مع مصر لمزيد من الاستثمار والفرص الاقتصادية

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي، فيتو
ads

قالت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية: نعزز شراكتنا مع مصر لمزيد من الاستثمار والفرص الاقتصادية.

ويترأس الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الأربعاء وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، يأتي تتويجًا لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسميًا في القاهرة في مارس ٢٠٢٤، مؤكّدًا أن الرئيس سيجري، على هامش الزيارة، سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، كما سيعقد لقاءً مع جلالة ملك بلجيكا.
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس السيسي السيسي القمة المصرية الأوروبية

مواد متعلقة

15 معلومة عن تطور العلاقات الاقتصادية المصرية الأوروبية بقيادة السيسي

السيسي يستقبل الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية في الاتحاد الأوروبي

الأكثر قراءة

تقرير خطير يتنبأ بكارثة تصدم أديس أبابا، ظهور صدع هائل في إثيوبيا خلال أيام

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

هيثم الحريرى: قرار استبعادي من انتخابات النواب لم يستند إلى أسباب قانونية سليمة

نائب ترامب: أتطلع للعمل مع نتنياهو على خطة غزة للسلام وإعادة إعمار القطاع

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

حسام حسن ويورتشيتش ينافسان على جائزة أفضل مدرب في أفريقيا 2025

مصرع "عصفور الصعيد" في تبادل للأعيرة النارية مع الشرطة بسوهاج

خدمات

المزيد

آخر تطورات سعر جرام الذهب في مصر، وعيار 21 يصل لهذا المستوى

تعرف على سعر الليرة السورية أمام الدولار في مصرف سوريا المركزي اليوم الأربعاء

لحظة بلحظة، سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لماذا نهى النبي عن كثرة الضحك وهل لها علاقة بموت القلب؟ الإفتاء توضح

تفسير رؤية القلم في المنام وعلاقته بكثرة الحاسدين والحاقدين حوله

وردت في السنة النبوية، أذكار وأدعية الاستيقاظ من النوم

المزيد
الجريدة الرسمية