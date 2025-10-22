مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

شهدت محافظة الشرقية حادثًا مروعًا أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين، إثر تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى أجرة على طريق أنشاص الرمل – بلبيس بدائرة مركز شرطة بلبيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما جرى التحفظ على جثامين المتوفين تحت تصرف النيابة العامة.

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة شخصين في بلبيس

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين، ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.