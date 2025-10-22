الأربعاء 22 أكتوبر 2025
مصرع شخصين وإصابة 9 آخرين في حادث تصادم بالشرقية

جانب من الحادث
جانب من الحادث

شهدت محافظة الشرقية حادثًا مروعًا أسفر عن وفاة شخصين وإصابة 9 آخرين، إثر تصادم بين سيارة ميكروباص وأخرى أجرة على طريق أنشاص الرمل – بلبيس بدائرة مركز  شرطة بلبيس، وتم نقل المصابين إلى مستشفى المركزي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما جرى التحفظ على جثامين المتوفين تحت تصرف النيابة العامة.

إصابة 7 أشخاص في حادث تصادم بالشرقية

نزيف الأسفلت مستمر.. حادث مروري يسفر عن وفاة شخصين في بلبيس 

وتلقت الأجهزة الأمنية بالشرقية إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع الحادث، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تم الدفع بـ 5 سيارات إسعاف لنقل المصابين، ورفع آثار الحادث من الطريق لتسيير الحركة المرورية أمام المركبات والمارة، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

