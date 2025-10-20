بعد توقفها سنوات، تشغيل المعدة المائية الألمانية لتطهير النيل والترع بأسيوط (فيديو)

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن بدء تشغيل المعدة المائية الألمانية الحديثة لإزالة ورد النيل والحشائش والنباتات المائية من نهر النيل والترع والمصارف، بعد سنوات من التوقف، في خطوة تعكس توجه المحافظة نحو تعظيم الاستفادة من المخلفات ضمن منظومة بيئية واقتصادية متكاملة.

تشغيل المعدة الألمانية لتطهير المجاري المائية

وأكد محافظ أسيوط أن تشغيل المعدة يأتي تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية برفع كفاءة المجاري المائية وتحسين انسياب المياه وضمان وصوله إلى جميع الأراضي الزراعية، مشيرًا إلى أن انتشار ورد النيل والحشائش يمثل أحد أبرز التحديات التي تواجه قطاعي الري والزراعة لما يسببه من انسداد في الممرات المائية وهدر في كفاءة استخدام المياه.

وأوضح المحافظ أن المعدة المائية الألمانية تمتاز بقدرة تشغيلية عالية وتقنيات متطورة تمكنها من العمل بكفاءة في نهر النيل والترع والمصارف، حتى في الممرات الضيقة وسريعة الجريان، حيث تعمل بمحرك ديزل بقوة 100 حصان، مزود بنظام تحكم مزدوج يتيح قدرة فائقة على الدفع والمناورة أثناء التشغيل.

تشغيل المعدة أوتوماتيكي لجمع ورد النيل والحشائش عبر المقصات

وأضاف أن المعدة تعمل بشكل أوتوماتيكي متكامل يبدأ بجمع ورد النيل والحشائش عبر المقصات الأمامية، ثم نقلها بواسطة سيور ناقلة إلى وحدة كبس تضغطها لتجميع نحو 5 أمتار مكعبة في الدورة الواحدة، قبل تفريغها بسهولة على الأرصفة النهرية المخصصة لذلك، موضحًا أن تشغيلها لا يتطلب سوى فني واحد داخل كابينة مجهزة بأحدث وسائل التحكم والراحة.

تشغيل المعدة بعد 10 سنوات من التوقف

وأشار محافظ أسيوط إلى أن المعدة كانت قد تم توريدها منذ أكثر من عشر سنوات، إلا أنها لم تُستغل بالشكل الأمثل آنذاك لعدم توافر المعدات المساندة مثل الأوناش والتريلات وسيارات القلاب، مضيفًا أنه تم مؤخرًا توفير كافة الإمكانيات الداعمة لتشغيلها ضمن منظومة عمل متكاملة تضمن الاستمرارية والكفاءة.

وأكد اللواء هشام أبو النصر أن محافظة أسيوط أعدت خطة شاملة للاستفادة من نواتج التطهير، حيث تُنقل مخلفات ورد النيل والحشائش إلى مصنع تدوير القمامة بالمحافظة لتجفيفها وفرمها وإعادة تدويرها لإنتاج الأعلاف، بما يحقق عائدًا بيئيًا واقتصاديًا ويدعم جهود الدولة في الإدارة المستدامة للمخلفات.

وأوضح أن منظومة التشغيل الجديدة تعمل بنظام الورديات من السادسة صباحًا حتى السادسة مساءً لضمان استمرارية العمل والاستفادة القصوى من المعدة، مع تنفيذ جولات ميدانية يومية لمتابعة التشغيل والصيانة والمحافظة على كفاءة الأداء.

واختتم محافظ أسيوط تصريحاته مؤكدًا أن تشغيل المعدة المائية المتطورة يمثل نقلة نوعية في منظومة تطهير المجاري المائية بالمحافظة، ويجسد رؤية متكاملة لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، تنفيذًا لاستراتيجية الدولة في ترشيد استخدام الموارد المائية وتحقيق التنمية المستدامة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.