في ختام زيارته لأسيوط، وزير التعليم يشيد بانتظام سير العملية التعليمية بمدارس المحافظة

استقبل اللواء هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والوفد المرافق له، وذلك في ختام جولته الميدانية بعدد من مدارس المحافظة، والتي جاءت تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وتكليفات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بالمرور الميداني على المدارس لمتابعة انتظام الدراسة والاطمئنان على سير العملية التعليمية.

وتأتي الزيارة في إطار متابعة جهود الدولة لتطوير منظومة التعليم من خلال تحديث المناهج، وتأهيل وتدريب المعلمين، والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة للحد من الكثافات الطلابية ورفع كفاءة الخدمات التعليمية، خاصة مع مرور شهر على انطلاق العام الدراسي الجديد 2025 - 2026.

وكان الوزير قد بدأ جولته صباح اليوم بمحافظة أسيوط بتفقد عدد من المدارس بمراكز المحافظة، لمتابعة سير الدراسة، والتأكد من انتظام الحضور وتطبيق الإجراءات التعليمية والإدارية داخل الفصول، مؤكدًا أهمية التواصل المستمر مع أولياء الأمور وتوفير بيئة تعليمية آمنة وجاذبة للطلاب.

وخلال اللقاء، رحب محافظ أسيوط، بوزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والوفد المرافق له، معربًا عن تقديره لهذه الزيارة التي تعكس اهتمام القيادة السياسية بتطوير التعليم في محافظات الصعيد ودعم جهود الدولة الرامية لبناء الإنسان المصري، باعتباره الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة.

وأكد المحافظ أن قطاع التعليم يمثل أولوية قصوى ضمن خطط المحافظة التنموية، مشيرًا إلى تنفيذ مشروعات إنشاء وصيانة المدارس والتوسع في الفصول الدراسية لمواجهة الكثافات، إلى جانب تطوير البنية التحتية وتطبيق معايير الجودة وتهيئة بيئة تعليمية متطورة تراعي احتياجات الطلاب والمعلمين على حد سواء.

وأوضح اللواء الدكتور هشام أبوالنصر أن التعاون الوثيق بين المحافظة ووزارة التربية والتعليم أسفر عن خطوات جادة نحو تطوير المنظومة التعليمية وتحسين الخدمات المقدمة بمختلف المراحل الدراسية، مؤكدًا أن ما تحقق خلال السنوات الأخيرة يعد إنجازًا ملموسًا يسهم في تحقيق أهداف رؤية مصر 2030 لبناء جيل واعي ومؤهل يمتلك أدوات العلم والمعرفة، وقادر على المشاركة الفاعلة في مسيرة التنمية الشاملة التي تشهدها الدولة المصرية.

وخلال اللقاء، أعرب محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم عن سعادته بزيارة محافظة أسيوط، مشيدًا بما لمسه من تعاون وثيق بين الأجهزة التنفيذية ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، مؤكدًا أن الوزارة تولي محافظات الصعيد اهتمامًا خاصًا ضمن خططها لتطوير المناهج والمنشآت التعليمية وتحسين بيئة التعلم، موضحًا أن جولاته الميدانية تهدف إلى الوقوف على الواقع الفعلي داخل المدارس والتعرف على احتياجاتها عن قرب، مشيدًا بانتظام سير العملية التعليمية بالمحافظة، مؤكدًا بأن ما شهده خلال زيارته اليوم من الالتزام الواضح من المعلمين والإدارات التعليمية في تنفيذ التوجيهات وتطبيق المناهج المطورة، بما يعكس الجهد الكبير المبذول من القيادات التعليمية على مستوى المحافظة لضمان انضباط وانتظام الدراسة.

تقديم كل سبل الدعم للمدارس والمعلمين بمحافظة أسيوط

وأكد الوزير حرص الوزارة على تقديم كل سبل الدعم للمدارس والمعلمين بمحافظة أسيوط، من خلال توفير التدريب المستمر وتهيئة البيئة التعليمية الملائمة التي تضمن تحقيق أهداف تطوير التعليم، مشيدًا بالتعاون المثمر مع المحافظة في تنفيذ مشروعات الصيانة والتوسع في إنشاء المدارس الجديدة لتقليل الكثافات وتوفير فرص تعليمية متميزة لأبناء محافظة أسيوط.

كما أشاد الوزير بجهود محافظ أسيوط في دعم العملية التعليمية وتذليل العقبات أمام تنفيذ المشروعات، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز أوجه التعاون مع المحافظة للارتقاء بالمنظومة التعليمية وتحقيق طفرة نوعية في الأداء.

حضر اللقاء الدكتور مينا عماد نائب المحافظ والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام المحافظة وخالد عبدالرؤوف سكرتير عام المحافظة المساعد، واللواء إسماعيل حسين مستشار المحافظ للإدارة العامة لشئون المكتب الفني ومحمد إبراهيم دسوقي وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط.

وفي ختام الزيارة، قدم اللواء دكتور هشام أبوالنصر، محافظ أسيوط، درع المحافظة إلى وزير التربية والتعليم، تقديرًا لجهوده الملموسة في دعم وتطوير منظومة التعليم، كما أهداه مجسمًا من إبداع طلاب التعليم الفني بالمحافظة، تقديرًا لجهود الوزارة في دعم التعليم الفني والنهوض بمستوى التدريب العملي للطلاب مؤكدًا استمرار التعاون المشترك بين الجانبين لتحقيق رؤية الدولة نحو تعليم عصري يواكب متطلبات التنمية والمستقبل.

كما أهدى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط الوزير درع المديرية تكريمًا وتقديرًا لجهوده المستمرة في خدمة العملية التعليمية.

