إزالة 79 حالة تعد على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في أسيوط

أعلن اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، عن تنفيذ حملات موسعة لإزالة 79 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتغيرات المكانية، ضمن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 لإزالة التعديات، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وقرارات مجلس الوزراء الخاصة بالتصدي للبناء العشوائي والحفاظ على الرقعة الزراعية وحقوق الدولة.

 

استرداد 2206 أفدنة من الأراضي الزراعية 

 

وأوضح محافظ أسيوط أن الحملات أسفرت عن إزالة تعديات على مساحة 2217 متر مربع من المباني، واسترداد 2206 أفدنة وقراريط و12 سهمًا من الأراضي الزراعية، مؤكدًا أن هذه الجهود تأتي في إطار خطة الدولة لاستعادة الأراضي المتعدي عليها وتطبيق القانون بكل حزم.

 

وأضاف محافظ أسيوط إلى أن الحملات نفذت في نطاق 6 مراكز وحي هي: القوصية، منفلوط، صدفا، الفتح، أبنوب، وأسيوط، بالإضافة إلى حي غرب مدينة أسيوط، بالتنسيق بين الوحدات المحلية وجهات الولاية ولجنة استرداد أراضي الدولة، وبمشاركة الأجهزة الأمنية، مع الاعتماد على معدات المراكز والأحياء لإزالة جميع أشكال التعديات دون تهاون.

 

إزالة 46 حالة تعد على أراضي تقنين هيئة التعمير 

 

وأشار محافظ أسيوط أن الإزالات شملت 46 حالة تعد على أراضي تقنين هيئة التعمير بمركز القوصية، و6 حالات على أراضي الإصلاح الزراعي بمنفلوط، و10 حالات على أراض تابعة للزراعة والري وهيئة الطرق والإصلاح الزراعي بمركز أبنوب، بالإضافة إلى 13 حالة تعد بمركز أسيوط، وحالة واحدة بكل من مركزي صدفا والفتح، إلى جانب حالتي تعد للمتغيرات المكانية بحي غرب أسيوط.

وأكد أن المرحلة الثالثة من الموجة الـ27 تنفذ خلال الفترة من 4 إلى 24 أكتوبر الجاري، مشددًا على استمرار تنفيذ تلك الحملات في مختلف المراكز لاسترداد حق الدولة وردع المخالفين.

استرداد 2612 فدانًا أملاك دولة وإزالة 115 حالة تعد بأسيوط

استرداد 936 فدانًا من أملاك الدولة وإزالة 82 حالة تعد بأسيوط

وفي ختام تصريحاته، دعا محافظ أسيوط المواطنين إلى التعاون مع أجهزة الدولة والإبلاغ الفوري عن أي حالات تعدٍ أو بناء مخالف، من خلال الخط الساخن (114)، أو عبر الأرقام (088/2135858 – 088/2135727)، فضلًا عن منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة (16528)، مؤكدًا أن غرفة العمليات بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لتلقي البلاغات ومتابعتها.

