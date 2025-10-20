الإثنين 20 أكتوبر 2025
محافظات

محافظ أسيوط: تكثيف البرامج المتنقلة للتدريب على الخياطة والمهن الحرفية

تدريب الفتيات على
تدريب الفتيات على الحرف اليدوية والتراثية بأسيوط، فيتو

 أكد اللواء هشام أبو النصر، محافظ أسيوط، أن اهتمام القيادة السياسية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتدريب الشباب والفتيات على المهن الحرفية والبيئية، يأتي في إطار رؤية مصر 2030 لتحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتمكين المرأة اقتصاديًا، وتوفير فرص عمل لائقة للشباب من الجنسين.

 

تأهيل الشباب وتنمية قدراتهم للالتحاق بسوق العمل 

 وأضاف محافظ أسيوط أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتأهيل الشباب وتنمية قدراتهم، من خلال إكسابهم المهارات الفنية اللازمة للالتحاق بسوق العمل، وزيادة مشاركتهم كأعضاء فاعلين في المجتمع، وتمكينهم من إقامة المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، تنفيذًا للمبادرة الرئاسية "بداية جديدة لبناء الإنسان (مهنتك مستقبلك)"، التي تهدف إلى دعم الكوادر الشابة وتحفيزهم على العمل والإنتاج.

أوضح محافظ أسيوط أن مديرية العمل برئاسة الدكتور حازم علي حسن، وكيل الوزارة، قامت بمتابعة سير اختبارات نهاية الدورة التدريبية على مهنة التفصيل والخياطة بالوحدة المتنقلة التابعة للمديرية بمركز أبوتيج، وذلك بحضور محمد حسن رئيس مركز ومدينة أبوتيج، وصبرة عبد العليم مدير إدارة التدريب المهني بالمديرية، ومحمد حسين مدير منطقة عمل أبوتيج، إلى جانب مدربة الخياطة بالوحدة المتنقلة.

 

التوسع في برامج التدريب المهني المتنقل

 وأشار محافظ أسيوط إلى أن هذه الدورات التدريبية تأتي ضمن خطة المحافظة للتوسع في برامج التدريب المهني المتنقل، والوصول إلى مختلف القرى والمراكز، بما يسهم في توفير فرص عمل حقيقية ويعزز من جهود الدولة في القضاء على البطالة، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية لهذه البرامج لضمان تحقيق أهدافها التنموية.

تجهيز ورش تدريب ومعرض دائم، محافظ أسيوط يتفقد أعمال تطوير مركز خان الخليلي للحرف اليدوية (فيديو وصور)

ختام برنامج تدريب الشباب على ريادة الأعمال بأبوتيج في أسيوط

واختتم محافظ أسيوط تصريحه مؤكدًا أن المحافظة مستمرة في تنفيذ برامج التدريب والتأهيل للشباب والفتيات في مختلف المهن والحرف، بالتعاون مع وزارة العمل بقيادة الوزير محمد جبران، سعيًا نحو تمكينهم اقتصاديًا وبناء مجتمع منتج يواكب متطلبات سوق العمل المحلي والدولي.

